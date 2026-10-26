Lula agradece ao povo e aos jovens que foram "para a rua defender a democracia"

O Presidente brasileiro reeleito, Lula da Silva, agradeceu hoje, no discurso de vitória, ao povo brasileiro e, em particular, aos jovens que foram "para a rua defender a democracia", após uma reviravolta histórica na segunda volta das presidenciais.

"Agradecer à generosidade da juventude brasileira que foram para rua defender a democracia", disse o chefe de Estado brasileiro, numa sala a abarrotar no coração da cidade de São Paulo.

O Presidente brasileiro reeleito afirmou que o país venceu a interferência de plataformas digitais que tentaram "direcionar o resultado eleitoral" e defendeu a sua regulação. "Vencer a intromissão de fora para dentro, como as plataformas digitais", disse, assegurando: "E nós temos de regulá-las".

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, com 51,75% dos votos, para o quarto mandato como chefe de Estado, e fez história como o primeiro candidato a vencer depois de ter perdido na primeira volta.