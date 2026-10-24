Rui Pinto assume liderança do Rally Madeira Legend

Rui Pinto, ao volante de um Ford Focus WRC, assumiu a liderança do Rally Madeira Legend, após a primeira secção da segunda etapa da prova organizada pelo Club Sports da Madeira.

O piloto foi o mais rápido em duas das três classificativas disputadas este sábado, beneficiando também dos abandonos de alguns adversários. Filipe Pires, que liderava a competição, desistiu na Meia Serra devido a problemas de transmissão no Mitsubishi, enquanto Bernardo Sousa abandonou na segunda passagem por Palheiro Ferreiro, após uma avaria no Ford Fiesta S2000.

Filipe Pires lidera Rally Madeira Legend Filipe Pires, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo X, terminou o primeiro dia do Rally Madeira Legend na liderança da classificação, com uma vantagem de 10,7 segundos sobre Bernardo Sousa, que conduz um Ford Fiesta S2000. A prova, organizada pelo Club Sports da Madeira, prossegue este sábado com mais seis classificativas.

Rui Pinto dispõe agora de uma vantagem de 47 segundos sobre o italiano Renato Travaglia, em BMW M3. O madeirense João Martins, ao volante de um Citroën Saxo, ocupa a terceira posição, seguido do belga Patrick Snijers, em Ford Sierra RS Cosworth 4x4. David Ferreira, em BMW E30, é quinto, à frente de Wilson Aguiar, em Opel Corsa B GSi.

A prova prossegue esta tarde com passagens pela Serra d'Água, às 12h35, Boaventura, às 13h15, e Portela, às 14 horas.

A entrega de prémios está prevista para as 16h30, na Avenida Arriaga, no Funchal. Segue-se um slalom extracompetição na baixa da cidade, destinado aos adeptos do automobilismo.