Carlos Vicens protagoniza sexta mudança de treinador na I Liga 2026/27

O espanhol Carlos Vicens protagonizou hoje a sexta mudança de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, depois de deixar o Sporting de Braga a seguir à derrota com o Gil Vicente (2-1).

O desaire caseiro de segunda-feira, em jogo em atraso da segunda jornada, ditou a saída de Vicens, de 43 anos, após três derrotas seguidas, duas para o campeonato e uma para a Liga Conferência, numa altura em que os 'arsenalistas' são apenas oitavos na I Liga, já a 13 pontos do líder FC Porto.

Antes de chegar ao Sporting de Braga, no início da última temporada, Vicens tinha sido adjunto de Pep Guardiola no Manchester City durante quatro épocas, deixando os minhotos com 41 vitórias em 76 jogos.

O despedimento de Vicens, que ainda não tem sucessor, acontece um dia depois de Carlos Carvalhal ter deixado o Famalicão, na sequência da derrota por 1-0 frente ao Paredes (1-0), da Liga 3, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, sendo que o clube minhoto ocupa o 13.º lugar da I Liga, com apenas uma vitória.

Vasco Matos tinha deixado o Estoril Praia após a oitava jornada, a última disputada da I Liga, numa altura em que os 'canarinhos' ocupam o último lugar, sem qualquer vitória, com dois empates e seis derrotas.

Antes, o grego Sotiris Silaidopoulos tinha sido afastado do comando técnico do Rio Ave, após somar um triunfo nas primeiras sete jornadas, deixando a equipa vila-condense no 16.º lugar, tendo sido rendido por Vasco Seabra, que deixou o comando técnico do Arouca para rumar a Vila do Conde.

O primeiro treinador a sair nesta edição da I Liga foi João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, quando os madeirenses ocupavam o nono lugar, com quatro pontos. Bruno Abreu ainda orientou os insulares interinamente na visita ao Sporting, antes de Alexandre Santos assumir o comando técnico a partir da sexta ronda.

Mudanças de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol: