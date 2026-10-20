Calheta dá isenção de IMT e IMI para atrair três milhões de euros e 53 empregos

A Câmara Municipal da Calheta aprovou a isenção de IMT na compra de lotes e de IMI para empresas que se instalem no Parque Empresarial e tenham sede no concelho. O pacote fiscal foi anunciado hoje, na apresentação de três novos investimentos que, no conjunto, rondam os “três milhões de euros e deverão criar 53 postos de trabalho”, destacou a presidente da Câmara.

Doroteia Leça afirmou que os incentivos procuram atrair investimento e fixar empresas no concelho. “Quando damos um incentivo, temos de ter algum retorno”, declarou, apontando a criação de emprego e a captação de receita como objectivos da medida.

Os três projectos são distintos e incluem uma lavandaria de apoio à actividade turística, uma área que, segundo a autarca, ainda não estava representada no concelho. A empresa As Coisas do Convento prevê criar 30 postos de trabalho.

O Parque Empresarial da Calheta tem actualmente uma taxa de ocupação de 85%, com 50 espaços contratualizados, mais seis do que em 2022. Gonçalo Pimenta, presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques Empresariais, apontou como meta atingir os 100% até ao final de 2029.