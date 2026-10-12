O cansaço visual não escolhe idades e nas crianças é mais silencioso

Outubro é o Mês da Visão. E há um gesto simples que pode fazer toda a diferença: parar, olhar e cuidar.

Vivemos rodeados de ecrãs. O telemóvel na mão ao acordar, o computador no trabalho, o tablet ao fim do dia. É a realidade de milhões de pessoas — e os olhos sentem-na. O uso prolongado de ecrãs pode provocar cansaço visual, olhos secos, ardor, sensação de peso e até visão turva. Sintomas que muitos vão ignorando, convencidos de que é apenas cansaço normal. Mas não é.

A visão é preciosa e merece atenção todos os dias. E a verdade é que pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença: fazer pausas regulares, manter uma distância adequada dos ecrãs, pestanejar com frequência, passar mais tempo ao ar livre e proteger os olhos do sol com óculos com proteção UV. Nada disto exige grandes mudanças — exige consciência.

Mas há uma pergunta que quase ninguém faz: e se houver um problema de visão que não estou a sentir?

Esta é a parte que mais surpreende. É possível ter um problema de visão sem se aperceber. O cérebro adapta-se, compensa, disfarça. A pessoa habitua-se àquela forma de ver o mundo e assume que é normal — até ao dia em que percebe que podia estar a ver muito melhor. Por isso, as consultas regulares de optometria são tão importantes, mesmo quando parece que vê bem. Prevenir não é só reagir a sintomas: é acompanhar a saúde dos olhos ao longo do tempo.

É neste contexto que a Alain Afflelou, na Madeira, convida-o a cuidar da sua visão e a dar um passo concreto rumo a uma saúde visual mais atenta.

📅 21 de outubro de 2026 🕑 Das 14h00 às 18h00 👁️ Despistagem visual gratuita

Uma oportunidade para dar mais atenção à sua saúde visual, esclarecer dúvidas e falar com profissionais de ótica num ambiente próximo e sem compromisso. Um momento para si, para os seus olhos e para o seu bem-estar.

Porque a verdade é esta: muitas vezes, só damos valor à visão quando ela falha. E nesse momento já pode ser tarde demais para prevenir — mas nunca é tarde para cuidar.

Não espere que a sua visão dê sinais de alerta. Prevenir é cuidar.

Visite a sua ótica Alain Afflelou na Madeira e informe-se sobre as condições da iniciativa.

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Alain Afflelou Óptico

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