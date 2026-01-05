Deputados manifestam apoio a Maduro na nova Assembleia

Deputados venezuelanos entoaram hoje o slogan "Vamos Nico" em apoio ao Presidente, Nicolás Maduro, preso pelos EUA, na abertura da primeira sessão da nova Assembleia Nacional, eleita em maio com participação limitada da oposição.

O partido no poder conquistou 256 dos 286 lugares no Parlamento, numa eleição em que apenas alguns partidos opositores participaram, segundo os resultados oficiais.

"Vamos Nico", um dos lemas centrais da campanha presidencial de Maduro, foi repetido no plenário no mesmo dia em que este compareceu perante um tribunal de Nova Iorque.

Na abertura da sessão, o decano dos deputados, Fernando Soto Rojas, acusou o Presidente norte-americano, Donald Trump, de agir como "procurador, juiz e polícia do mundo", garantindo que Washington "não terá sucesso".

"Da Venezuela bolivariana, expressamos toda a nossa solidariedade para que o nosso presidente legítimo, Nicolás Maduro, regresse vitorioso a Miraflores", disse Soto Rojas, numa referência ao palácio presidencial venezuelano.

A tomada de posse da nova Assembleia Nacional já estava prevista, mas ocorreu dois dias depois de Maduro ter sido detido em Caracas durante uma operação militar surpresa dos Estados Unidos, que abriu caminho ao plano de Washington para assumir controlo político do país sul-americano, rico em petróleo.

Por decisão do Supremo Tribunal, a vice-Presidente Delcy Rodríguez assumiu funções como Presidente interina, com o apoio das Forças Armadas.