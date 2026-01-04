Expectativa, calma e cautela

Inicio o ano novo da mesma forma como terminei 2025, com o pensamento na nossa comunidade trabalhadora e empreendedora da Venezuela.

Uma comunidade que tem sido posta à prova, ao longo dos últimos anos, nas mais diversas formas e que tem sabido ultrapassar como ninguém os obstáculos com que tem sido confrontada.

Depois de uma época natalícia, sem a proximidade dos seus familiares e sem a possibilidade de sair e de regressar à nossa Região, o ano de 2026 começa na Venezuela com mais um enorme desafio para a nossa comunidade.

Depois do susto e do acordar com a operação militar americana, a expectativa sobre o que vai acontecer nos próximos tempos é enorme.

Todos desejamos que se abram caminhos de paz, estabilidade e segurança, para que todos possam viver com mais dignidade naquele belo país.

Mas neste momento, o mais importante é garantir a defesa da nossa comunidade, e para tal é importante que todos mantenham a calma na Venezuela e tenham cautela até que a situação fique mais estabilizada.

A defesa dos portugueses onde quer que estes se encontrem exige responsabilidade. Recomenda-se prudência e muita cautela.

São muito delicados os momentos que a nossa comunidade está a viver no país de Bolívar.

Continuo a acreditar num futuro auspicioso para este país maravilhoso.

Confio, nas mulheres e nos homens da nossa comunidade que continuam a sonhar com um pais melhor e que diariamente trabalham para a construção e para a concretização desse sonho.

Presto novamente, a minha homenagem a todos os nossos conterrâneos na Venezuela, pela resiliência, pela coragem, pela determinação e pela enorme capacidade de trabalho e de solidariedade que sempre demonstraram.

Os madeirenses residentes no estrangeiro são um exemplo que nos deve inspirar e que devemos seguir, de trabalho, resistência e ultrapassagem de obstáculos.

Aproxima-se o dia de Reis, uma data muito importante e muito celebrada na Venezuela.

Esperemos que Melchior, Gaspar e Baltasar, tragam boas notícias.

Faço votos para que a situação na Venezuela se resolva e sobretudo, desejo muita paz, estabilidade, segurança e o melhor para a nossa comunidade na Venezuela, que bem merece!