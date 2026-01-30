União Europeia mobiliza 153 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia e à Moldova

A União Europeia anunciou ontem 153 milhões de euros da ajuda humanitária à Ucrânia e à Moldova, país que acolhe refugiados ucranianos, e ainda 50 milhões de euros para colmatar necessidades energéticas urgentes de Kiev no inverno.

Em comunicado ontem divulgado, a Comissão Europeia anunciou 153 milhões de euros em ajuda de emergência da União Europeia (UE) à Ucrânia e à Moldova, país que acolhe refugiados, "numa altura em que milhões de ucranianos enfrentam temperaturas negativas sem eletricidade, devido aos contínuos bombardeamentos russos às infraestruturas energéticas".

"Em resposta às necessidades urgentes, a UE está a atribuir um montante inicial de 145 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia, destinado a fornecer assistência em matéria de proteção, abrigo, alimentação, apoio financeiro direto, apoio psicossocial e acesso a serviços de água e saúde", sendo que "outros 8 milhões de euros serão atribuídos à Moldova para apoiar o acolhimento de refugiados ucranianos que fugiram da guerra", precisa o executivo comunitário.

Paralelamente a esta mobilização de ajuda humanitária, a UE reforçou a assistência energética de emergência.

Esta semana, foram entregues 447 geradores de energia, no valor de 3,7 milhões de euros, para restaurar a eletricidade em hospitais, abrigos e outros serviços essenciais, estando ainda a ser mobilizados mais 500 geradores, todos provenientes das reservas estratégicas do rescEU, para ajudar a manter os serviços essenciais em funcionamento.

Já em conjunto com o Banco Europeu de Investimento, a Comissão Europeia disponibilizou hoje mais 50 milhões de euros à empresa estatal ucraniana de energia, a Naftogaz.

"Este apoio destina-se a sustentar o sistema energético do país durante as condições de inverno mais rigorosas desde o início da guerra. Perante os ataques russos contínuos dirigidos às infraestruturas energéticas da Ucrânia e a queda acentuada das temperaturas, este financiamento ajudará a garantir o aquecimento e o fornecimento de energia às famílias, aos serviços essenciais e às empresas em todo o país", adianta a instituição num outro comunicado.

Este empréstimo adicional, concedido através do Mecanismo para a Ucrânia, reforça a resposta europeia às necessidades energéticas mais prementes do país, elevando o apoio total da UE para compras de gás de emergência para o inverno de 2025-2026 para 977 milhões de euros.

No que toca à ajuda humanitária, a UE tem vindo a prestar apoio desde a invasão da Crimeia em 2014, que foi reforçado com a ocupação russa em grande escala em 2022.

Nos últimos quatro anos, a Comissão Europeia atribuiu mais de 1,4 mil milhões de euros a programas de ajuda humanitária na Ucrânia e na Moldova.

Ao todo, o apoio da UE à Ucrânia desde o início da invasão ascende a 193,3 mil milhões de euros.