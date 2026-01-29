Marrocos lança mega porto no norte do país em Nador

O rei marroquino Mohamed VI dirigiu ontem o lançamento do mega porto de Nador, no norte do país, um dos grandes projetos para promover o crescimento da economia regional, juntamente com o de Tanger Med.

O complexo vai mobilizar um investimento público equivalente a quatro mil milhões de euros e deve estar operacional no último trimestre deste ano, com uma capacidade anual de cinco milhões de contentores e uma ampliação potencial para 12 milhões.

Acompanhado pela criação de zonas industriais em 700 hectares, o projeto começou a atrair investidores, cujos compromissos de investimentos já ascendem a 1,8 mil milhões de euros.

O presidente do complexo, Fouad Brini, salientou que este é um porto de última geração, com uma ampla plataforma industrial, logística e energética, com todas as infraestruturas básicas já concretizadas, incluindo 5,4 quilómetros de diques, quatro de molhes e quatro postos energéticos, e contratos de concessão dos dois terminais de contentores já assinados.

O porto vai ter também um terminal flutuante de gás liquefeito, o primeiro de Marrocos, com uma capacidade anual de cinco mil milhões de metros cúbicos, bem como um terminal de hidrocarbonetos.