Saiba como presos e internados podem votar antecipadamente na segunda volta das presidenciais
A segunda volta das eleições presidenciais, entre António José Seguro e André Ventura, realiza-se no próximo dia 8 de Fevereiro. Para eleitores que não possam comparecer no dia da votação, como presos ou doentes internados, existe a possibilidade de voto antecipado.
Quem pode votar antecipadamente?
Presos
Cidadãos recenseados em Portugal que se encontrem presos e não privados de direitos políticos.
Doentes internados
Cidadãos recenseados em Portugal e que, por motivo de doença, se encontrem internados ou presumivelmente internados em estabelecimento hospitalar e impossibilitados de se deslocar à assembleia de voto no dia da eleição.
Como fazer para votar antecipadamente? E quando?
Até ao dia 29 de Janeiro, faça chegar à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, por meios electrónicos (https://www.votoantecipado.pt/) ou pelo correio (para Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 LISBOA), o seu requerimento para exercer o direito de voto antecipado, devendo, para o efeito:
Indicar o número do documento de identificação civil (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade); e
Juntar documento comprovativo do impedimento invocado, emitido pelo diretor do estabelecimento prisional (presos) ou pelo médico assistente e confirmado pela direção do estabelecimento hospitalar (doentes internados).
A comunicação por meios electrónicos pode ser feita, a pedido do eleitor, pelo director do estabelecimento, que juntará relação nominal dos eleitores que manifestaram vontade de exercer o seu direito de voto antecipadamente e, no caso, dos internados em estabelecimento hospitalar, declarações dos respectivos médicos assistentes.
Nos dias 2 e 3 de Fevereiro, o presidente da câmara municipal da área do estabelecimento prisional/hospitalar ou vereador credenciado desloca-se ao estabelecimento em que se encontre para recolher o seu voto.
Após votar, é-lhe entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.
Saiba onde está recenseado
Na Internet: www.recenseamento.pt
Através de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem: RE (espaço) número de BI/CC (espaço) data de nascimento=aaaammdd Ex: RE 72386718 19820803
Na junta de freguesia do seu local de residência