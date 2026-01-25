Saiba como presos e internados podem votar antecipadamente na segunda volta das presidenciais

A segunda volta das eleições presidenciais, entre António José Seguro e André Ventura, realiza-se no próximo dia 8 de Fevereiro. Para eleitores que não possam comparecer no dia da votação, como presos ou doentes internados, existe a possibilidade de voto antecipado.

Quem pode votar antecipadamente?

Presos

Cidadãos recenseados em Portugal que se encontrem presos e não privados de direitos políticos.

Doentes internados

Cidadãos recenseados em Portugal e que, por motivo de doença, se encontrem internados ou presumivelmente internados em estabelecimento hospitalar e impossibilitados de se deslocar à assembleia de voto no dia da eleição.

Como fazer para votar antecipadamente? E quando?

Até ao dia 29 de Janeiro, faça chegar à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, por meios electrónicos (https://www.votoantecipado.pt/) ou pelo correio (para Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 LISBOA), o seu requerimento para exercer o direito de voto antecipado, devendo, para o efeito:

Indicar o número do documento de identificação civil (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade); e

Juntar documento comprovativo do impedimento invocado, emitido pelo diretor do estabelecimento prisional (presos) ou pelo médico assistente e confirmado pela direção do estabelecimento hospitalar (doentes internados).

A comunicação por meios electrónicos pode ser feita, a pedido do eleitor, pelo director do estabelecimento, que juntará relação nominal dos eleitores que manifestaram vontade de exercer o seu direito de voto antecipadamente e, no caso, dos internados em estabelecimento hospitalar, declarações dos respectivos médicos assistentes.

Nos dias 2 e 3 de Fevereiro, o presidente da câmara municipal da área do estabelecimento prisional/hospitalar ou vereador credenciado desloca-se ao estabelecimento em que se encontre para recolher o seu voto.

Após votar, é-lhe entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Saiba onde está recenseado

Na Internet: www.recenseamento.pt

Através de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem: RE (espaço) número de BI/CC (espaço) data de nascimento=aaaammdd Ex: RE 72386718 19820803

Na junta de freguesia do seu local de residência