JPP acusa Governo de estar a dever "milhares de euros" aos profissionais de saúde

O Juntos Pelo Povo (JPP) alerta, através de um comunicado de imprensa, que, de acordo com informação tornada pública, o Governo Regional "está a dever milhares de euros a vários médicos, enfermeiros e auxiliares que colaboraram, em 2023, na realização de pequenas cirurgias, um programa adicional para recuperação das listas de espera no Serviço de Saúde da Região (SESARAM)."

Refere que em Dezembro último requereu com urgência, a presença no Parlamento da secretária regional da Saúde e Proteção Civil, do Conselho de Administração do SESARAM e dos sindicatos, mas essa audição foi chumbada pelo PSD/CDS, recordou esta quarta-feira o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, num encontro com a comunicação social na Sala de Imprensa da Assembleia Regional.

O programa de recuperação de listas de espera de pequena cirurgia foi iniciado em 2023 pela anterior responsável pelo SESARAM, Rafaela Fernandes, onde foi pedido aos médicos, enfermeiros e auxiliares de avção médica que trabalhassem nas suas folgas, visando baixar as listas de espera, explicou o líder da oposição.

"Essa dedicação voluntária dos profissionais de saúde, com custos para a qualidade de vida dos próprios e para as suas famílias, está há três anos por pagar”, sublinhou Élvio Sousa. “Um governo caloteiro, que não paga o que deve e não premeia o esforço dos profissionais da saúde, que não tem palavra e que goza com quem trabalha, com certeza que é um Governo que não merece confiança e tem de estar sob forte escrutínio em todas as áreas de intervenção.”

“O mais vergonhoso”, acrescentou, “são as prioridades e a loucura de algumas cabeças deste Governo PSD/CDS, pois quando se trata de pagar 100/150 mil euros em dívida há três anos aos profissionais de saúde não resolvem rapidamente esse calote, mas quando se trata de arranjar milhões para fazer campos de golfe e concessionar aos amigos ou a arranjar estruturas de missão para alojar ex-secretários são muito céleres e para isso não falta dinheiro”.

Élvio Sousa concluiu com um apelo ao Governo PSD/CDS: “Já basta de esperar e continuar com estas injustiças. Temos de agir e forçar a fiscalização para que cumpram a palavra e sejam responsabilizados. Desta feita, fizemos seguir um pedido de documentação esta semana ao SESARAM e o objetivo é agir judicialmente em defesa dos profissionais do SESARAM contra estes políticos de ocasião que assumiram compromissos e não honraram a sua palavra.”