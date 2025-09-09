Estudem a ferrovia

Vejo satisfação na construção dos túneis e acessos na nova travessia viária do Funchal. Uma infraestrutura importante no alívio da via rápida, que está esgotada pelo crescimento de veículos que nela circulam. Vai ajudar o número assustador de viaturas em circulação mas não é solução definitiva para o cada vez maior número de pessoas que se deslocam de e para leste e oeste da Ilha.

É impensável querer fazer deslocar as pessoas apenas em viaturas: privadas ou de transporte público. Serão estradas e estradas que, a prazo, esgotarão o reduzido espaço disponível. Na Madeira não se estudam soluções técnicas. A vontade política é determinada por opiniões que se vão falando e escrevendo.

O exemplo do “metro” do Porto, a céu aberto, tem 70 kms de extensão. A Suíça tem incontáveis exemplos com diferentes soluções.

Grã-Canária e Tenerife vão ter, cada uma destas duas ilhas, o seu comboio. Maiorca tem um comboio centenário que se mantém em actividade como registo histórico. Em breve terá o seu moderno transporte ferroviário. No entanto, como pode ser visto na foto, Santa Cruz de Tenerife já tem “tranvia” (metro de superfície) na cidade, adicional ao autocarro.

Não posso garantir que a ferrovia seja solução para as nossas dificuldades crescentes de trânsito. Hoje há novos modelos e soluções de transporte colectivo. É preciso saber mais. Estudar as alternativas e ficarmos convencidos que as nossas decisões são as que melhor respeitam e atendem a qualidade de vida que queremos.

Entretanto, gastamos umas dezenas de milhões de euros em “sala de concertos”.

Funchal bem

Fez bem a Câmara em suspender o alojamento local por seis meses. Parar para pensar. Devia ser público o estudo realizado. O que a Câmara encontrou foi apenas sua responsabilidade. Está assim tão mau para estar escondido? Conhecer a realidade ajudaria a criarmos uma opinião. Mas nesta terra tudo é esquisito, controverso e dúbio. Agora foi suspenso para campanha eleitoral. E quantos outros temas temos na nossa vida colectiva que deveriam ter igual tratamento: parar até estudar? Muitos mais certamente.

Já agora, como a suspensão é por seis meses, período que ultrapassa a vida política desta câmara, pergunto se haverá deliberação antes das eleições ou será tema eleitoral para o que nenhuma candidatura está preparada? Preciso conhecer a realidade e as diferentes propostas.

Contesto a declaração do presidente da ACIF, na RTP, de que é salutar o convívio nos prédios entre residentes e turistas AL. Como ter confiança e conviver com quem se vê numa única semana? Quer abrir a sua porta de casa? Acredita na segurança das crianças do prédio? Deixa as crianças sós nas zonas comuns? É fácil demais abrir a boca.

Quantidade ou qualidade?

É bom que se vá entendendo que quantidade não é sinónimo de qualidade nem de bom negócio. O lucro de uns é, na maioria das vezes, o prejuízo de outros, muitas vezes da própria comunidade no seu todo.

A primeira década terá sido a pior deste século, quando não houve planeamento, acerto, responsabilidade e um mínimo de inteligência. Gestores políticos de baixa categoria. Embalaram nas conversas de alguns empresários para um suicídio financeiro colectivo que as próximas gerações de madeirenses terão de suportar.

Quem lucrou com os seis mil milhões de euros de dívida pública ? A Madeira não foi, porque tem de pagar a dívida. Tem obras feitas? É verdade, mas querem explicar como custaram quinze mil milhões de euros? Com o aeroporto e a via rápida já feitos antes!

Não me conformo nem aceito que as minhas netas vivam numa terra de dificuldades financeiras impostas pela ganância.

Fundos da UE em risco

Está decidido por Bruxelas que os próximos fundos europeus, 2028/2034 serão distribuídos não pela Comissão Europeia mas por cada Estado às suas diferentes regiões. Este novo ciclo pretende impor um modelo igual aos fundos “Next Generation”. Assim, a distribuição financeira será decidida por Lisboa o que certamente trará um adicional foco de tensão entre o governo central e os governos autónomos. Na hora de fazer contas é preciso que Lisboa respeite o estatuto de regiões ultra periféricas da Madeira e Açores. Coisa sempre sagrada para Bruxelas.

Morrendo mais e cedo

Mais 200 mortos, na Madeira, que em 2024 e menos dois anos de esperança de vida que no Continente. Era bom perceber o que se passa por aqui. Somos nós que estamos morrendo mais depressa ? Se formos viver para Lisboa ou Porto vivemos mais dois anos ? Vêm estrangeiros idosos morrerem à Madeira e, com isso, danificam a estatística ? Como leva dois anos a ter resposta ?

Cruzeiros no Porto do Funchal

É bom que se vá entendendo que os recordes de navios e do número de passageiros chegados em cruzeiros turísticos começa a ser mal visto, não recomendado e é uma pressão negativa adicional na qualidade de vida da Ilha. Já seremos dos últimos a termos entendimento claro sobre o tema. Entretanto, aguentamos tudo.

Mais um navio no “cais oito” serão seis mil pessoas adicionais na Cidade. E na Ilha.

Para já, o nosso porto devia ser aliviado das barreiras e obstáculos que os anos de suicídio financeiro criaram na “pontinha” e “cais norte”. “Varram” o porto.

É erro grave construir junto ao mar, espaço valioso, o que nada tem de relação com as actividades marítimas.

SIGA no PXO

É formidável uma rede de transportes públicos colectivos de passageiros em Poro Santo. Recordo a camioneta da Companhia de Autocarros de São Gonçalo há cinquenta anos. Não se ouvem reclamações e a ocupação parece bem boa.

Dívida autonómica

Espanha vai pagar 85 mil milhões de euros do total das dívidas públicas das autonomias. De um total existente de 338 milhões de euros. A Catalunha está falida e super endividada e para o Estado a ajudar tem de derramar perdão por todas as regiões. Ás Canárias cabe um “indulto” financeiro de três mil milhões de euros, metade da sua dívida pública, que totaliza 6 mil milhões de euros - igual à dívida da Madeira - mas representa apenas 13% do seu PIB. As Canárias tem uma população de 2,3 milhões de habitantes. Muitas vezes seria bom ser espanhol.

Armas

O nosso conhecido transportador canário deixou de o ser. Foi vendido à Baleària, empresa de navios de transporte de passageiros das ilhas Baleares no Mediterrâneo e propriedade de um único acionista local. O próprio presidente do governo regional de Canárias tudo terá feito para reunir investidores locais que assumissem o controlo do Armas Transmediterranea. Uma ideia igual à da Binter, empresa canária de aviação que foi montada com empresários canarianos. Não conseguiu no caso marítimo. Apresentaram proposta mas foram preteridos no leilão dos fundos financeiros proprietários.

Há apreensão geral pela perda de influência num transportador tão decisiva para o arquipélago. Veremos o que acontece. Há grande expectativa.

Marques de Pombal

Como o maior déspota, tirano e autocrata da História de Portugal tem, com o seu nome, a mais emblemática praça e estátua do país ?

Esses revolucionários de caca limparam o Salazar do mapa e deixaram um pior que ele: o marquês de Pombal, Sebastião de seu nome.