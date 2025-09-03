Bilhetes para o Mundial2026 de futebol entre cerca de 50 e 5.765 euros

Os bilhetes para o Mundial2026 de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá, vão custar entre cerca de 51 euros, para a fase de grupos, e 5.765, para a final, anunciou hoje a FIFA.

O organismo que dirige o futebol mundial revelou ainda que vai usar, pela primeira vez, um sistema de preços dinâmicos que pode alterar estes valores, que serão dinâmicos.

Por isso mesmo, e porque os preços podem subir, em caso de procura elevada, a FIFA aconselha os adeptos a "comprarem os bilhetes cedo".

O diretor de operações do evento, Heimo Schirgi, enfatizou o conselho especialmente para os residentes nas cidades-sede e os adeptos das três nações anfitriãs: "Compre os seus bilhetes cedo, porque tudo pode acontecer".

Na primeira fase, os Estados Unidos jogam em 12 e 25 de junho em Los Angeles e no dia 19 em Seattle, o México em 11 e 24 de junho na Cidade do México e em 18 em Guadalajara, enquanto o Canadá estreia-se em 12 em Toronto, atuando posteriormente em 18 e 24 em Vancouver.

A primeira fase de vendas, limitada a quem esteja registado no sítio oficial da FIFA na Internet e seja titular do cartão de crédito da patrocinadora do organismo que rege o futebol mundial, decorre entre 10 e 19 de setembro com a inscrição no sorteio de acesso à venda antecipada.

Os contemplados serão notificados no dia 29 e a partir de 01 outubro podem comprar um limite de quatro ingressos por jogo e 40 no total do torneio.

A FIFA prevê uma "procura intensa" e planeia lançar mais fases de venda nos próximos meses, incluindo uma após o sorteio final do torneio, em 05 de dezembro.

O Mundial2026, que se disputa de 11 de junho a 19 de julho, é o primeiro a contar com 48 seleções e 104 jogos.

Além das três nações anfitriãs, automaticamente qualificadas, estão já apuradas 13 equipas, incluindo a campeã em título, a Argentina.