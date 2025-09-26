Requalificação da Estação Elevatória da Central Hidroeléctrica dos Socorridos vai custar mais de 3 milhões

A Empresa de Electricidade da Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, assinou o contrato de fornecimento e requalificação da Estação Elevatória da Central Hidroelétrica dos Socorridos, num investimento superior a 3 milhões de euros, refere nota à imprensa enviada pela tutela.

A obra, adjudicada à empresa Energetus, Instalações Industriais, S.A. inclui todos os trabalhos necessários à “Requalificação da Estação Elevatória da Central Hidroelétrica dos Socorridos”, tendo por base o fornecimento, instalação e colocação em serviço de um conjunto de equipamentos e sistemas na Estação Elevatória dos Socorridos (EES), localizada junto à Central Hidroelétrica dos Socorridos, na margem direita da Ribeira com o mesmo nome, no Concelho de Câmara de Lobos, na sequência de um concurso publico internacional lançado para o efeito.

Os trabalhos incluem o respetivo projeto de execução, assim como toda a beneficiação e requalificação geral dos equipamentos da EES, nomeadamente, das bombas, da instalação elétrica de comando e controlo, das válvulas e dos equipamentos auxiliares.

Explica o comunicado da SREI que a descontinuidade e obsolescência dos atuais equipamentos e sistemas, obrigou a uma remodelação total da estação de bobagem, aproveitando fundos comunitários do PRR, e inclui: revisão das quatro bombas elevatórias e intervenção nas válvulas de seccionamento e instalação de válvulas de retenção no circuito de compressão individual; substituição dos acionamentos das bombas, por variadores de frequência de média tensão; retrofit dos sistemas de proteção, comando e controlo, incluindo novos autómatos e sistemas de proteção.

Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestrutura, sublinha que esta “é a segunda central hidroelétrica da Madeira que possui sistema de bombagem da água depois de turbinada” (a outra é a Central Hidroelétrica da Calheta III).

Com a instalação destes equipamentos passa a ser possível bombear a água à cota da ribeira dos socorridos para a Câmara de Carga do Covão, a partir da qual pode ser novamente turbinada e de onde é abastecido de água potável parte do concelho de Câmara de Lobos e a zona oeste da cidade do Funchal, através da estação de Santa Quitéria, aproveitando-se os períodos de menor consumo e maior produção de energia eólica, maximizando estes recursos renováveis.

Refere ainda Pedro Rodrigues que este circuito hidráulico começa na Levada do Norte, nos concelhos do Porto Moniz e São Vicente, e na Levada das Rabaças, nos concelhos da Ponta do Sol e Ribeira Brava.