Nissan Juke 2021, 1.0 DIG-T 114 cv – compacto, moderno e cheio de personalidade
O Nissan Juke 2021 apresenta-se como uma opção versátil para quem procura um SUV compacto com estilo e eficiência. Equipado com motor a gasolina 1.0 DIG-T de 114 cv, este modelo oferece boa performance urbana e consumo equilibrado, tornando-o ideal para o dia a dia.
No interior, o Juke alia conforto e funcionalidade, com espaço suficiente para passageiros e bagagem, sem sacrificar a sensação de agilidade que caracteriza este crossover. A bordo, encontra tecnologia prática, desde sistemas de conectividade até assistências à condução, que tornam cada viagem mais segura e intuitiva.
O design distintivo do Juke mantém-se fiel à sua personalidade: linhas modernas e detalhes arrojados que destacam o carro na estrada. Com manutenção em dia e histórico transparente, é uma escolha confiável para quem procura mobilidade eficiente, mas sem perder o estilo.
