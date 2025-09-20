Cientistas revelam primeiro animal híbrido devido ao efeito das alterações climáticas

Biólogos da Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, relataram aquele que pode ser um dos primeiros exemplos de um animal híbrido que existe devido às recentes alterações nos padrões climáticos.

Os cientistas descobriram uma ave que é o resultado natural do acasalamento entre um gaio-verde, nativo de um clima tropical, e um gaio-azul, de um clima temperado, noticiou na sexta-feira a agência Europa Press.

As duas espécies progenitoras estão separadas por 7 milhões de anos de evolução, e as suas áreas de distribuição não se sobrepunham há apenas algumas décadas.

"Acreditamos que este é o primeiro vertebrado observado a hibridizar como resultado da expansão das áreas de distribuição de duas espécies devido, pelo menos em parte, às alterações climáticas", apontou Brian Stokes, estudante de pós-graduação em ecologia, evolução e comportamento na Universidade do Texas e primeiro autor do estudo, em comunicado.

Stokes observou que os híbridos vertebrados do passado eram o resultado da atividade humana, como a introdução de espécies invasoras ou a recente expansão da área de distribuição de uma espécie para outra (como os ursos polares e os ursos-cinzentos).

No entanto, este caso parece ter ocorrido quando as alterações nos padrões climáticos impulsionaram a expansão de ambas as espécies progenitoras.

Na década de 1950, a área de distribuição dos gaios-verdes, uma ave tropical que se encontra na América Central, estendia-se apenas do México até ao sul do Texas, enquanto a área de distribuição dos gaios-azuis, uma ave temperada que se encontra em todo o leste dos Estados Unidos, apenas atingia Houston, a oeste.

Raramente entravam em contacto. Mas, desde então, à medida que os gaios-verdes se expandiram para norte e os gaios-azuis para oeste, as suas áreas de distribuição convergiram para San Antonio.

Como estudante de doutoramento a estudar gaios-verdes no Texas, Stokes costumava monitorizar várias plataformas de redes sociais onde os observadores de aves partilhavam fotografias dos seus avistamentos.

Era uma das várias formas pelas quais localizava aves para capturar, recolher amostras de sangue para análise genética e libertá-las ilesas na natureza.

Um dia, viu uma foto granulada de um pássaro azul de aspeto estranho, com máscara preta e peito branco, publicada por uma mulher num subúrbio a nordeste de San Antonio.

Parecia vagamente um gaio-azul, mas era claramente diferente. A observadora de aves do quintal convidou Stokes a ir a sua casa para o ver pessoalmente.

"No primeiro dia, tentámos apanhá-lo, mas não cooperou muito. Mas, no segundo dia, tivemos sorte", contou Stokes.

O cientista recolheu uma rápida amostra de sangue deste estranho pássaro, enfaixou a sua perna para facilitar a sua futura deslocação e, em seguida, libertou-o.

Curiosamente, a ave desapareceu durante alguns anos e regressou ao quintal da mulher em junho de 2025. Não se sabe o que havia de tão especial no seu quintal.

De acordo com uma análise de Stokes e do seu orientador académico, o professor de biologia integrativa Tim Keitt, publicada na revista Ecology and Evolution, a ave é um híbrido macho de uma mãe gaio-verde e de um pai gaio-azul.

E assemelha-se a outro híbrido que investigadores criaram na década de 1970, cruzando um gaio-verde e um gaio-azul em cativeiro e que se encontra taxidermizada que se encontra nas coleções do Museu de Ciência e História de Fort Worth, no Texas.

"A hibridização é provavelmente muito mais comum no mundo natural do que os investigadores imaginam, devido à subnotificação generalizada destes eventos", explicou Stokes.

Os investigadores não escolheram o nome da ave híbrida, mas outros híbridos que ocorrem naturalmente receberam alcunhas, como "urso grolar" para o híbrido de urso polar e urso pardo, "coywolf" para uma criatura que é metade coiote e metade lobo, e "narluga" para um animal cujos progenitores são narvais e baleias-beluga.