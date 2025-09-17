KIA Stonic SUV 2021 – Estilo, versatilidade e eficiência para todas as suas aventuras
O KIA Stonic 2021, com apenas 82.000 km, é o SUV compacto ideal para quem procura comodidade, segurança e estilo na condução diária.
Perfeito para a cidade e para as escapadelas ao fim-de-semana, combina a robustez de um SUV com a agilidade e economia que precisa.
Por que escolher este Stonic?
- Condução ágil e confortável: posição elevada de condução para melhor visibilidade e conforto em todas as viagens;
- Espaço inteligente: interior versátil que acomoda família, amigos e tudo o que precisa;
- Tecnologia actualizada: sistemas de assistência, conectividade e segurança para maior tranquilidade;
- Eficiência comprovada: motor equilibrado para baixos consumos e bom desempenho;
- Design moderno e urbano: linhas marcantes que não passam despercebidas;
- Histórico cuidado: revisões em dia e manutenção garantida para que possa confiar.
Contacte a Virtualcar e vá conhecer o KIA Stonic que pode transformar a sua condução diária.
Automóvel disponível na Virtualcar Barreiros.
Virtualcar Barreiros
961928678
966437993
Virtualcar Santo António
291652704
915325758