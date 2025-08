Ministério da Saúde de Gaza regista mais três mortes por desnutrição em 24 horas

Hospitais da Faixa de Gaza registaram três novas mortes relacionadas com fome e desnutrição nas últimas 24 horas, e duas das vítimas eram crianças, informou hoje o Ministério da Saúde de Gaza.

"Com isso, o número total de vítimas da fome sobe para 162, das quais 92 são crianças", adianta o ministério, que faz parte do governo do Hamas na Faixa de Gaza, em comunicado.

Aquela entidade acrescentou que a crise humanitária na Faixa de Gaza "continua a agravar-se devido ao bloqueio e à escassez de mantimentos, alimentos e medicamentos" e reiterou o seu apelo à comunidade internacional e às organizações humanitárias para uma "intervenção imediata e urgente".

As mortes por desnutrição dispararam em julho, à medida que Israel continua a restringir fortemente a entrada de camiões que transportam alimentos e outros bens básicos em Gaza.

Além disso, mais de 1.370 palestinianos morreram ao tentarem conseguir comida desde que foram ativados pontos de distribuição geridos pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Desde que estes pontos começaram a funcionar entre 27 de maio e até 31 de julho, 859 palestinianos morreram nos centros da GHF e 514 faleceram nas estradas onde aguardavam a passagem de camiões com ajuda humanitária, segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU (OHCHR).

A maioria destes, devido a disparos do Exército israelita.

Mais de 60.000 pessoas morreram devido à ofensiva israelita em Gaza desde outubro de 2023, numa situação denunciada como genocídio por países como a África do Sul junto da Corte Internacional de Justiça (CIJ), uma qualificação que também foi utilizada por organizações internacionais e israelitas de direitos humanos.