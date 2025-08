Representante da República congratula organização do Rali da Madeira

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, divulgou esta tarde uma nota de congratulação à organização do Rali da Madeira, logo após o final da prova que decorreu nos últimos dias nas estradas da Madeira.

Na sua mensagem, salienta que "na conclusão da 66ª edição do Rali Vinho da Madeira (RVM), felicito, na pessoa do Dr. Paulo Fontes, presidente do Club Sport Madeira, todos aqueles que colaboraram para mais um extraordinário sucesso deste evento desportivo, que todos os anos mobiliza e entusiasma muitos milhares de residentes na Região Autónoma da Madeira e de turistas nacionais e estrangeiros".

Ireneu Barreto não equece de felicitar os concorrentes, em particular os vencedores. "Felicito em particular a dupla vencedora Diego Ruiloba/Angel Vela e o brilhante segundo lugar da dupla madeirense João Silva/Luís Rodrigues, como também as outras três equipas madeirenses classificadas nos dez primeiros lugares, a Comunicação Social, os patrocinadores, a Polícia de Segurança Pública e o elevado civismo de todos os espectadores que contribuíram para mais este momento de exaltação do Desporto madeirense e nacional", conclui.