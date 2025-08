João Silva pressiona liderança de Ruiloba

João Silva foi o primeiro a terminar a especial da Calheta, com um tempo de 8:15.7.

O madeirense desafia, assim, a liderança do Rali da Madeira ocupada por Diego Ruiloba, com uma diferença de apenas 3.6. O piloto espanhol ficou em segundo nesta especial, com um tempo de 8:17.0.

O italiano Simone Campedelli - que foi o primeiro a terminar a classificativa da Ponta do Sol - completa o pódio nesta 'ronda', com um tempo de 8:18.1. Ocupa também o terceiro lugar na classificação geral.

Miguel Nunes e Kris Meeke terminaram a 9.ª PEC em quarto e quinto lugar, com 8:18.9 e 8:19.4 respectivamente.

O trânsito intenso continua a dificultar a passagem de alguns pilotos na zona da Madalena do Mar.

A especial da Calheta, uma das mais importantes do percurso deste Rali da Madeira, tem início marcado às 11h15.

A 66.ª edição Rali da Madeira, que integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira, conta com 13 provas especiais de classificação, ao longo de três dias, num total de 177,56 quilómetros cronometrados.

