Madeirense João Silva está a apenas 8 décimas da liderança

No recomeço do Rali da Madeira, após a pausa para almoço, cumpriu-se a 5.ª Prova Especial Classificação (PEC), com a segunda passagem pelo Campo de Golfe, onde a dupla João Silva/Luís Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2 ) apresentou novamente um andamento muito forte, sendo a mais rápida, com o tempo de 6:48.1 minutos, estando agora a apenas 8 décimas do líder Diego Ruiloba.

Além de apresentar o melhor andamento, à semelhança do que aconteceu na parte da manhã, o madeirense também bateu o recorde desta classificativa de 10,42km, que estava situado em 6:50,3 minutos (+2,3 segundos), estabelecido pelo campeão em título, Diego Ruiloba, na anterior edição.

Por sua vez, o piloto espanhol (Citroën C3 Rally2) fez um 'crono' de 6:48.8 minutos, a par do italiano Simone Campedelli que regressou em força, que também roubou 1,3 segundos ao britânico Kris Meeke, que permanece no terceiro lugar da geral, com uma vantagem de 7,5 segundos.

Classificação geral

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

Foi bom, a sensação também já é melhor, mesmo assim foi uma luta aqui dentro, foi exigente João Silva, piloto nº7

Bem, mas pensava que ia conseguir um pouco mais. Creio que cometi um pequeno erro, mas ainda há muito rali pela frente Diego Ruiloba, nº 11

Fiz um ou dois erros, venho a puxar muito e dei o máximo dos máximos Kris Meeke, piloto nº 2

Estamos a dar tudo Simone Campedelli, piloto nº 17

Foi igual à primeira passagem, não mudou nada, não se pode fazer muito mais do que isto Daniel Sordo, nº 1

A especial correu bem, não cometi erros nenhuns, portanto foi tudo normal. O carro melhorou um bocadinho, mas vamos ver em termos reais Armindo Araújo, piloto nº3

Razoável, perdemos dois segundos ao Meeke, vamos ver o que estão para trás, mas não é um grande tempo da nossa parte Miguel Nunes, piloto nº8

O programa prossegue, às 16h05 horas, com a 6.ª PEC na segunda passagem pelo Palheiro Ferreiro, no Funchal.

Acompanhe a cobertura especial e em simultâneo do Rali Vinho Madeira nas sete rádios privadas regionais: TSF-Madeira, Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente.