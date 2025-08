Portugal e Macedónia do Norte empatam no Europeu feminino de andebol de sub-17

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-17 empatou hoje a 29-29 com a Macedónia do Norte, no fecho da fase de grupos do Europeu, a decorrer em Podgorica, no Montenegro, desperdiçando uma vantagem que chegou aos seis golos.

Portugal, relegado para a fase intermédia com as derrotas averbadas nas duas primeiras jornadas frente à Eslováquia (31-26) e Alemanha (27-25), chegou ao intervalo a vencer por 15-10, aumentou a vantagem para seis golos que manteve até aos 18-12, após o que a Macedónia do Norte 'pegou' no jogo.

A seleção portuguesa, depois de ver a aproximação das macedónias com um parcial de 3-0 (18-15), ainda voltou à margem de cinco aos 20-15, que aos poucos foi perdendo, muito por culpa do desacerto ofensivo e do aumento de eficácia do adversário.

A Macedónia do Norte, igualmente afastada da fase principal também com duas derrotas na duas primeiras rondas do Grupo B, reduziu para a diferença mínima aos 21-20, com três golos consecutivos, e passou para a frente aos 23-22, novamente com um parcial de 3-0.

Maria Lopes e Beatriz Barros voltaram a colocar a seleção portuguesa na liderança, aos 24-23, naquele que foi o último momento em que esteve à frente no marcador, após o que correu sempre atrás de anular a vantagem mínima da Macedónia do Norte.

Beatriz Barros no Campeonato da Europa de Sub-17 em andebol A jovem andebolista madeirense Beatriz Barros, jogadora do Madeira Andebol SAD, está na escolha final da seleccionadora nacional Sílvia Fernandes, para representar Portugal no Campeonato da Europa de Sub- 17, evento que se realiza de 30 de Julho a 10 de Agosto, em Montenegro.

O empate a 28-28 foi alcançado por Catarina Bernardino, a 18 segundos do fim do encontro, que se traduziu na conquista do primeiro ponto para cada uma das seleções no Grupo B.

Bianca Lima, com cinco golos, eleita a jogadora mais valiosa (MVP), Rita Vieira, também com cinco, foram as portuguesas em destaque na concretização, enquanto na Macedónia do Norte esse papel pertenceu a Taida Berovikj, com seis.

No outro encontro da última jornada do Grupo B, que definia as duas primeiras posições, Eslováquia e Alemanha empataram a 21-21, terminando, respetivamente, em primeiro e segundo, ambas com cinco pontos. Portugal fechou em terceiro e Macedónia do Norte em quarto, ambos com um ponto.

Portugal e Macedónia do Norte vão disputar a fase intermédia integrados no Grupo J, que vai cruzar com o terceiro e quarto classificados do Grupo A, respetivamente Suécia e Turquia. A primeira jornada do Grupo J decorre na segunda-feira com os jogos Portugal-Suécia e Macedónia do Norte-Turquia.