Muito antes da partida, já se corre por um bom lugar 'à sombrinha'

Ainda o cronómetro do Rali da Madeira não começou a contar e já se sente o frenesim nas ruas do Funchal, que daqui a uns minutos acolhe a cerimónia de partida, na Praça do Povo e, mais tarde, pelas 19h30, recebe a 'Super Especial' que marca o arranque oficial da prova.

Num dia em que o calor não dá tréguas na capital madeirense, os fãs mais fiéis das quatro rodas não hesitaram e já se fizeram ao asfalto.

Antes das 15 horas, muito espectadores já se encontram em 'modo corrida' para garantir o lugar com a melhor vista e, se possível, encontrar os raros espaços à sombra, para que possam aguentar a longa espera pelo desfile das máquinas.

De salientar que a dupla Gonçalo Félix/Henrique Freitas, a bordo de um Fiat Cinquecento, vai abrir a estrada tanto para a Cerimónia de Partida, na Praça do Povo, como para a 1ª PEC – Cidade do Funchal.

Na parte da manhã, Simone Campedelli foi o mais rápido no 'Shakedown'. A bordo de um Skoda Fabia RS Rally2, realizou a melhor marca, com o tempo de 1:49.1, ou seja 0,4 segundos mais rápido do que o vencedor da última edição, o espanhol Diego Ruiloba com Citroën C3 Rally2.

Um Rali, Sete Rádios

O Rali da Madeira volta a ter cobertura total em sete rádios privadas da Região que se unem para dar continuidade a um projecto sem precedentes, iniciado em 2021, com o intuito de levar aos diversos auditórios que servem todas as emoções da mítica prova, quer na vertente competitiva, como na dimensão social.

Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente e TSF apostam numa emissão em simultâneo que ocorrerá em vários momentos distintos.