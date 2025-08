Canhas em festa com música, tradição e o artista nacional Chris Ribeiro

A freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, volta a ser palco de duas grandes celebrações populares neste mês de Agosto: a Festa em honra de Nossa Senhora da Piedade e a Festa do Senhor. Ao longo de dois fins-de-semana, os Canhas recebem momentos de fé, convívio e animação, com um cartaz musical diversificado que culmina com a actuação do artista nacional Chris Ribeiro.

A Festa de Nossa Senhora da Piedade decorre hoje e amanhã, ou seja, nos dias 2 e 3 de Agosto. Hoje, sábado, João Vinagre dá início à animação, seguido por DJ Party Rocker, que promete agitar a noite com ritmos contagiantes. No domingo, realiza-se a tradicional missa em honra da padroeira, e a tarde e noite serão marcadas pelas actuações de Leonor Oliveira, do grupo vocal Triova Voices e de Miro Freitas, um dos artistas mais acarinhados pelo público madeirense.

A Festa do Senhor acontece no fim-de-semana seguinte, a 9 e 10 de Agosto. No sábado, sobem ao palco Sidónio Silva e Os D'Arraial by Pedro Garcia, terminando a noite ao som do DJ Sérgio Soares. Já no domingo, a música continua com Vítor Sousa e Álvaro Florença, culminando com o concerto do conhecido artista nacional Chris Ribeiro, que será o ponto alto do encerramento das festividades, com um espectáculo imperdível.

Estas festas são uma forte expressão da identidade cultural e religiosa da comunidade dos Canhas, que todos os anos acolhe com entusiasmo residentes e visitantes. A organização convida todos a participarem e a viverem intensamente o espírito destas celebrações, onde tradição, fé e música andam de mãos dadas.