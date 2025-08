UMa acolhe conferência 'Cinquenta anos de docência: fatores de mudança e diálogos intergeracionais'

A conferência 'Cinquenta anos de docência: factores de mudança e diálogos intergeracionais' vai realizar-se a 26 de Setembro, pelas 14h30, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas. A iniciativa é organizada com o apoio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira e integra o ciclo de conferências 'Comparativamente'.

A sessão será proferida pela professora Amélia Lopes, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, sendo que as inscrições já se encontram abertas. É possível participar de forma presencial ou on-line.

O ciclo 'Comparativamente', da Secção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, reúne académicos, investigadores, professores e estudantes interessados nas dinâmicas da educação em contextos variados, nacionais e internacionais, regionais e locais.

Actualmente, essa secção é coordenada por Nuno Fraga, docente da Faculdade de Ciências Sociais da UMa e responsável pela linha de investigação de Administração Educacional do CIE-UMa.