Decretada prisão domiciliária de Jair Bolsonaro

O Juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil Alexandre de Muares decretou hoje prisão domiciliária para o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro por incumprimento de medidas cautelares impostas no processo de tentativa de golpe de Estado.

"Em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliária de Jair Messias Bolsonaro", lê-se na decisão a que a Lusa teve acesso.

O juiz brasileiro considerou que o ex-Presidente utilizou as redes sociais de aliados políticos, incluindo dos seus três filhos, com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".