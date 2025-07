Bolsonaro condenado por comentários com conotação sexual sobre jovens venezuelanas

Um tribunal de segunda instância do Brasil condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar 150.000 reais (23 mil euros) de indemnização por danos morais coletivos, por comentários com conotação sexual sobre adolescentes venezuelanas.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Brasília, de acordo com a sentença publicada na quinta-feira, considerou que Bolsonaro violou os direitos das crianças e adolescentes ao sexualizar adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A Quinta Turma do tribunal aceitou parcialmente a acusação do Ministério Público de que o ex-presidente causou dano coletivo com os comentários.

O recurso foi aberto pelo Ministério Público durante a campanha presidencial de 2022, quando o então Presidente brasileiro, numa transmissão em direto na Internet, fez declarações depreciativas sobre um encontro que teve com adolescentes venezuelanas.

🚨URGENTE: Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais coletivos após dizer que “pintou um clima” com adolescentes venezuelanas. A Justiça determinou que o valor seja destinado a ações de proteção à infância. Bozo e Trump além de golpistas, também são P3dofilos? pic.twitter.com/Az74ZZ8tOL — Jovem Esquerda (@jovemesquerdabr) July 24, 2025

Bolsonaro disse que, durante um passeio por uma comunidade vizinha de Brasília, viu algumas jovens venezuelanas de 14 e 15 anos e que, ao perceber que "pintou um clima", pediu que o convidassem a ir a sua casa.

"A frase 'pintou um clima' em referência a adolescentes, somada à inferência direta e maliciosa de que ganhar a vida se refere à exploração sexual ou à prostituição, objetifica as jovens, as sexualiza e insinua, de maneira inaceitável, uma situação de vulnerabilidade e disponibilidade sexual", lê-se na decisão do tribunal, citado pela Agência Brasil.

Bolsonaro pode ainda recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).