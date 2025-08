Milhares de apoiantes de Bolsonaro protestam no Brasil contra juiz alvo de sanções dos EUA

Milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro saíram hoje à rua em várias cidades do Brasil, em protesto contra o juiz Alexandre de Moraes, responsável pelo julgamento do ex-presidente, na sequência do aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos.

Os protestos tiveram lugar em cidades como Brasília e Rio de Janeiro, com os manifestantes vestidos de verde e amarelo, e empunhado bandeiras brasileiras e norte-americanas, com cartazes onde se lia "Obrigado Trump", segundo relata a agência AFP.

Jair Bolsonaro, de 70 anos, está impedido de participar em manifestações, devido a restrições judiciais que o obrigam a permanecer em casa à noite e aos fins de semana, usar pulseira eletrónica e abster-se de utilizar as redes sociais.

O antigo chefe de Estado é acusado de conspirar para se manter no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2022, em que concorreu contra o atual Presidente do Brasil, Lula da Silva.

O julgamento por alegada tentativa de golpe de Estado deverá ficar concluído nas próximas semanas, podendo resultar numa pesada pena de prisão.

Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, figura central no combate à desinformação no Brasil e duramente criticado pelos bolsonaristas, que o acusam de censura.

No mesmo dia, Donald Trump, aliado político de Jair Bolsonaro, classificou o processo judicial como uma "caça às bruxas", e anunciou uma sobretaxa de 50% sobre a importação de determinados produtos brasileiros, a vigorar a partir de 6 de agosto.

Já na sexta-feira, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, disse estar disponível para dialogar sobre as tarifas, depois de o homólogo norte-americano, Donald Trump, apontar a possibilidade de uma conversa entre ambos.

"Sempre estivemos abertos ao diálogo", escreveu Lula da Silva nas redes sociais, numa aparente resposta às declarações de Trump, que disse, no mesmo dia, que o brasileiro poderia falar com ele "quando quisesse", embora tenha insistido que "as pessoas que lideram o Brasil fizeram coisas erradas".

Lula da Silva, que não detalhou se ou como vai responder às tarifas, afirmou ainda que o Governo está a trabalhar "para proteger" a economia, as empresas e os trabalhadores.

Apesar de as autoridades brasileiras terem já demonstrado vontade para negociar uma saída para estas tarifas antes que entrem em vigor, a Casa Branca ignorou até agora essas tentativas.