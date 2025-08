Dominado fogo de Celorico de Basto que alastrou a Amarante

O incêndio que deflagrou no sábado à noite em Celorico de Basto, distrito de Braga, e progrediu para Amarante, distrito do Porto, foi dado como dominado ao final da tarde de hoje, adiantou fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa indicou à Lusa que o fogo que teve início no sábado em Arnóia, concelho de Celorico de Basto, está dominado, mantendo-se no local, pelas 21:30, 193 operacionais, apoiados por 70 viaturas.

A mesma fonte da Proteção Civil destacou ainda que estão ativos três incêndios no mesmo concelho do distrito de Braga.

Em Ribas, estão no local 60 operacionais, apoiados por 18 viaturas, enquanto duas ocorrências na freguesia de Caçarilhe e Infesta estão empenhados 69 operacionais e 21 viaturas.

Num balanço hoje à tarde, Bruno Borges, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tinha apontado para oito novas ignições na sub-região do Tâmega e Sousa, entre as 17:30 e as 18:00, com maior incidência em Celorico de Basto.

A Proteção Civil registou desde a meia-noite e até às 17:00 de hoje 77 incêndios florestais e agrícolas, envolvendo 1.697 operacionais, 440 meios terrestres e 90 missões com meios aéreos, principalmente na região norte.

De acordo com Bruno Borges, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "23 destas ocorrências tiveram início no período noturno".

Nos teatros de operações, entre domingo e hoje, "foram registadas 35 ocorrências de emergência médica, das quais 21 foram resolvidas no terreno, "e 14 pessoas, entre bombeiros, civis, elementos da GNR e força especial de Proteção Civil tiveram que recorrer a unidade hospitalar", embora tratando-se de "feridos ligeiros".

De acordo com a página da ANEPC, pelas 21:30, as ocorrências significativas em curso decorrem em mato em Sirarelhos, concelho de Vila Real, fogo que teve início às 02:45 de domingo e mobiliza 673 operacionais e 227 veículos, e em Ribas, Celorico de Basto, iniciado às 19:03 de hoje, com 60 operacionais e 18 viaturas.

A ANEPC mantém as recomendações à população para que confie e siga os conselhos das autoridades e se mantenha afastada "das zonas de incêndios", pois como notou Bruno Borges com a declaração de alerta em curso o desígnio passa por "reduzir o número de ignições".

A Proteção Civil, perante o aumento de perigo de incêndio rural, elevou no domingo o estado de prontidão especial do dispositivo de combate de incêndios rurais para o nível três, "o terceiro mais gravoso numa escala de quatro", lembrou o adjunto de operações.

Os cinco distritos mais a norte de Portugal continental, designadamente Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, estão hoje sob aviso vermelho, o mais elevado numa escala de três, devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vai prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, quando será substituído por aviso laranja (no caso de Vila Real e Bragança), e amarelo nos restantes casos.

Os restantes distritos de Portugal continental apresentam já aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, com exceção de Beja que estará a amarelo e de Faro que volta a ser o único distrito do continente sem qualquer aviso.