O Lido Galo Mar está de volta

Localizado no Caniço de Baixo, o Lido Galo Mar reabre para mais uma temporada repleta de sol, mar e bons momentos.

A bilheteira estará aberta a partir do dia 30 de Março, permitindo garantir o seu acesso com toda a comodidade e antecedência.

O espaço funcionará diariamente, entre as 09h00 e as 18h00, oferecendo diversas opções de bilhetes, packs e passes, pensados para diferentes tipos de visitantes.

Para assinalar esta reabertura, está disponível uma promoção especial até 30 de Abril, com packs e passes exclusivos, disponíveis na recepção do Sentido Galosol e no Galo Active.

Uma oportunidade ideal para assegurar uma experiência completa, confortável e inesquecível.