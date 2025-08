Apple trabalha em modelo de IA simplificado para diminuir dependência do ChatGPT

A Apple está a trabalhar num modelo simplificado de Inteligência Artificial (IA) que funciona como um "motor de respostas" capaz de procurar 'online' e potenciar funções de pesquisa de várias ferramentas, de forma a diminuir dependência do ChatGPT.

No início do ano, a empresa anunciou o desenvolvimento de um modelo de IA simplificado que funciona como um "motor de respostas", um sistema com capacidade de procurar 'online' para responder às consultas feitas pelos utilizadores.

O objetivo passa por criar uma experiência de pesquisa semelhante ao ChatGPT, através de uma aplicação independente, projetada para potenciar as funções de pesquisa no assistente virtual Siri.

O motivo desta iniciativa baseia-se na incapacidade do assistente virtual para gerir as consultas mais exigentes dos utilizadores, uma vez que, em muitas ocasiões, transfere esses pedidos para o ChatGPT, integrado no modelo da Apple.

Neste sentido, a nova ferramenta pretende satisfazer os utilizadores com produtos desenvolvidos pela própria 'gigante' da tecnologia, em vez de recorrer a terceiros para obter resultados de pesquisa.

Além disso, o atual modelo Apple Intelligence não fornece serviços de pesquisa, estando focado em ferramentas que auxiliam o utilizador no dia-a-dia, como resumos de notificações, reescrita de texto e limpeza de fotos.