Apple fecha loja física na China pela primeira vez

A gigante tecnológica norte-americana Apple vai fechar pela primeira vez uma das lojas físicas na China, onde a sua quota de mercado caiu nos últimos anos devido à concorrência de marcas locais em ascensão.

No portal oficial, a Apple China confirmou que a loja no centro comercial Parkland, em Dalian (nordeste), fecha no próximo dia 09 de agosto. Nessa cidade, com cerca de 7,5 milhões de habitantes, há outra loja a cerca de três quilómetros de distância, que permanece aberta.

De acordo com um comunicado enviado pela empresa ao órgão especializado MacRumors, a decisão foi tomada após "a saída de vários vendedores do centro comercial Parkland", e todos os funcionários da loja fechada "terão a oportunidade de manter os seus postos" na empresa.

O portal de notícias económicas Sina lembrou que a Apple fechou uma loja em Pequim em 2020, embora nesse caso tenha sido para abrir outra nova e maior nas proximidades apenas dois dias depois. Além disso, destacou que a empresa tecnológica inaugurará um estabelecimento em Shenzhen (sudeste) no próximo dia 16 de agosto.

De acordo com dados da consultora IDC, no segundo trimestre, a Apple caiu para o quinto lugar na tabela de vendedores de telemóveis na China, superada pelas empresas locais Huawei, Vivo, Oppo e Xiaomi.

As vendas da empresa californiana caíram 1,3% em relação ao ano anterior, embora as do mercado total tenham caído 4%.

De acordo com a Sina, a Apple já acumula sete trimestres consecutivos de queda no faturamento na região que denomina "Grande China", termo que engloba a China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan e que é o terceiro principal mercado, atrás do continente norte-americano e da Europa.

Perante esta situação, o diretor executivo da empresa tecnológica, Tim Cook, embarcou numa campanha para recuperar posições na China com múltiplas visitas, anúncios de novos investimentos ou a inauguração, em março do ano passado, da maior loja da Apple na Ásia, localizada em Xangai.