Agressão na Rua do Carmo mobilizou bombeiros

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram-se há instantes à Rua do Carmo, no Funchal, para prestar socorro a um homem vítima de agressão. No entanto, quando lá chegaram o ferido já não se encontrava no local.

Segundo testemunhas, tudo começou com uma briga no trânsito entre dois indivíduos.

“O peão acusou o condutor de o tentar atropelar quando o mesmo atravessou a rua e quando o condutor do carro parou para pedir para o homem se acalmar foi agredido com diversas chapadas e chegou a desmaiar”, contou um popular que assistiu à agressão.

Entretanto o agressor colocou-se em fuga, assim como a vítima que não chegou a ser assistida.