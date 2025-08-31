Trump duvida de eventual reunião bilateral entre Putin e Zelensky

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse duvidar da possibilidade de uma reunião bilateral entre os líderes russo e ucraniano, como parte dos esforços para pôr fim ao conflito que teve início em fevereiro de 2022.

"Uma reunião entre os três poderia acontecer. Uma reunião entre os dois não tenho tanta certeza, mas acho que a reunião trilateral vai acontecer. Embora às vezes as pessoas não estejam preparadas para isso", referiu Trump, segundo noticiou no sábado o portal de notícias Daily Caller.

O dirigente norte-americano disse que talvez o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o homólogo russo, Vladimir Putin, "precisem de lutar um pouco mais" até encontrarem uma solução para a guerra.

Trump recorreu a uma metáfora que tem usado para ilustrar a relação entre Moscovo e Kiev no contexto da invasão russa da Ucrânia: "É como quando temos duas crianças num parque que não se suportam uma à outra e começam a lutar. Tentamos fazer com que parem, mas elas continuam a lutar até que se cansam e estão dispostas a parar. Por vezes, têm de passar por essa luta antes de conseguirem parar", descreveu.

O Presidente republicano sublinhou o elevado custo humano deste conflito, que não só "dura há demasiado tempo", mas também já custou muitas vidas.

Neste sentido, ofereceu-se para colaborar no processo de paz para a Ucrânia, consciente de que "eles [os ucranianos] de certa forma precisam disso", embora tenha sublinhado que a contribuição seria fundamentalmente a de oferecer apoio às potências europeias.

"Talvez possamos fazer alguma coisa. Gostaria de ver alguma coisa a ser feita. Não são os nossos soldados, mas todas as semanas morrem cinco a sete mil pessoas, na maioria jovens. Se eu pudesse parar isso e ter um avião a voar de vez em quando, seriam sobretudo os europeus, mas nós ajudávamos", acrescentou.

No âmbito dos esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia, a Casa Branca promoveu um possível encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, mas apesar de o líder ucraniano expressar vontade de dialogar com o russo, Moscovo não demonstrou até agora qualquer interesse em iniciar conversações com Kiev.

O exército russo controla atualmente cerca de 20% do território ucraniano.

O Kremlin exige que a Ucrânia se retire de certos territórios que continua a controlar parcialmente como condição prévia para o cessar das hostilidades. Kiev rejeita o plano.