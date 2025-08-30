O Megamotor apresenta-lhe esta semana o SUV Opel Crossland na versão Elegance. Trata-se de um automóvel espaçoso, económico com uma excelente relação qualidade / preço. Vem equipado com motor 1.2 turbo a gasolina com 110 cavalos de potência e caixa manual de seis velocidades.

Além da boa aparência no exterior, quando se entra neste veículo também se sente bem. A versatilidade do interior, com os bancos traseiros deslizantes, posição elevada e habitáculo espaçoso, é reforçada por bancos adaptativos que são gradáveis para actividades de curta distância como para viagens de longo curso.

Entre os principais extras de fábrica, contam-se:

• Espelhos retrovisores reguláveis electricamente;

• Sensores de luz e chuva;

• Sensores de estacionamento;

• App-Connect;

• Navegação;

• Rádio Touch com entrada USB.

O seu valor comercial é de 15 900 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 215,79 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.