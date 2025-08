Pilotos confiantes na chegada ao parque de assistências

A 66.ª edição Rali da Madeira termina neste sábado, 2 de Agosto, com a realização da segunda e última etapa, que inclui uma passagem dupla pela Ponta do Sol (15,20km) e Calheta (14,45), assim como duas provas especiais de classificação no Rosário (11,37km), a última das quais em formato 'power stage'.

O piloto espanhol Diego Ruiloba (Citroën C3), que já partiu para a estrada, lidera o Rali da Madeira, sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), após a conclusão da primeira etapa, ao vencer três das seis classificativas disputadas no dia de ontem.

Vencedor da prova madeirense em 2024, Ruiloba terminou o dia com o tempo de 1:00:18.8 horas, deixando o madeirense João Silva (Toyota Yaris), que também venceu três provas especiais de classificação, a 6,6 segundos de diferença, no segundo lugar da classificação geral.

No último lugar do pódio, ficou o italiano Simone Campedelli (Skoda Fabia), a 17,3 segundos, perdendo, assim, a liderança conquistada na super especial de abertura. Campedelli, que em declarações aos jornalistas no parque de assistências, mostrou-se confiante à partida do derradeiro dia do Rali.

Já Miguel Nunes, quarto classificado, prometeu dar o seu melhor no terceiro e último dia de prova.

Ao volante de um Toyota Yaris, o britânico Kris Meeke – que é quinto na geral, e primeiro na classificação do CPR – estabeleu como objectivo precisamente somar pontos no campeonato nacional.

Armindo Araújo (Skoda Fabia) – sexto, e segundo entre os pilotos do Nacional – admitiu “melhorar um pouco mais”, tendo feito alterações positivas para tornar a sua viatura mais competitiva.

À entrada do parque de assistências, Miguel Caires, sétimo classificado, manifestou “esperança que hoje seja um dia melhor”.

Por seu turno, José Pedro Fontes (Citroën C3), que é oitavo na geral, a 1.06,5 minutos do líder, prometeu “andar o mais rápido possível” neste “novo dia” de rali.

Pouco satisfeito com os resultados de sexta-feira, Alexandre Camacho, que faz dupla com Pedro Calado, assumiu-se ainda assim confiante e com a “mesma garra de ontem”. O piloto estabeleceu ainda como objectivo “ficar à frente dos Hyundai”.

Dani Sordo (Hyundai i20), actual líder do Nacional, finaliza o top 10. “Bem não [estamos], porque senão estaríamos mais à frente” transmitiu o piloto no arranque do último dia de prova.

O programa prossegue, às 10h25, com a 8.ª PEC, com a primeira passagem pela Ponta do Sol. Vão para a estrada 92 pilotos, cerca de 15 em Super Rali.

A 66.ª edição Rali da Madeira, que integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira, conta com 13 provas especiais de classificação, ao longo de três dias, num total de 177,56 quilómetros cronometrados.

