Lentes Progressivas Madeira – Veja bem em todas as distâncias com a Alain Afflelou Funchal

Na Alain Afflelou Funchal, com lojas no CC Anadia – Loja 47 e CC Madeira Shopping – Quiosque Xpress (frente à SportZone), somos especialistas em lentes progressivas na Madeira.

Trabalhamos com as marcas líderes mundiais – Hoya, Essilor, Zeiss e Shamir – e oferecemos um serviço de adaptação personalizado, com optometrista e contactóloga para garantir conforto e visão perfeita.

O que são lentes progressivas e por que precisa delas

As lentes progressivas permitem ver com nitidez ao perto, ao longe e nas distâncias intermédias sem trocar de óculos. São ideais para quem tem presbiopia (vista cansada), um processo natural que afecta a maioria das pessoas a partir dos 40 anos.

Adaptação de lentes progressivas – o segredo para ver melhor

O sucesso das lentes progressivas depende de medições exatas e de um ajuste adequado à sua armação. Na Alain Afflelou Funchal, usamos tecnologia de medição avançada e oferecemos acompanhamento gratuito após a entrega, para que a adaptação seja rápida e confortável.

E, para maior segurança, todas as nossas lentes progressivas contam com a garantia de adaptação Alain Afflelou – se não se adaptar, trocamos as lentes sem custo adicional dentro do período definido.

Diferença entre lentes progressivas económicas e premium

Económicas: Boa correção, mas com zonas de visão mais reduzidas e maior tempo de habituação;

Boa correção, mas com zonas de visão mais reduzidas e maior tempo de habituação; Premium (Hoya, Essilor, Zeiss, Shamir): Campos visuais mais amplos, foco rápido, mais nitidez e conforto imediato, com desenho personalizado para cada utilizador.

Promoção exclusiva para leitores

Se nos visitar e disser que leu esta notícia, recebe 30% de desconto em qualquer lente progressiva, independentemente da marca.

Mais do que óculos – uma experiência

Na Alain Afflelou Funchal garantimos:

Avaliação visual completa;

Aconselhamento personalizado;

Garantia de adaptação das lentes progressivas;

Marcas de confiança mundial.

Visite-nos no CC Anadia (Loja 47) ou no CC Madeira Shopping (Quiosque Xpress, frente à SportZone).

A sua visão merece o melhor.

Alain Afflelou Óptico

CC Anadia, Loja 47 e 48.

CC Madeira Shopping, Frente a SportZone

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/