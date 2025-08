Centro de Dresden evacuado devido a bomba da Segunda Guerra Mundial

Grande parte do centro histórico de Dresden, no leste da Alemanha, foi hoje evacuado para a desativação de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, encontrada na terça-feira durante obras, disseram as autoridades locais.

Cerca de 17.000 pessoas foram obrigadas a sair de casa nesta cidade, apelidada de "Florença do Elba", amplamente destruída durante um bombardeamento aliado em fevereiro de 1945.

Muito turístico, o bairro afetado pelas evacuações abriga, em particular, um templo protestante erguido no século XVIII, Frauenkirche, do qual só restaram escombros depois do bombardeamento. Alguns anos depois da reunificação alemã, foi reconstruído.

A bomba britânica, na origem desta evacuação, pesa 250 quilogramas e foi descoberta na terça-feira durante trabalhos de limpeza, na sequência do colapso da ponte Carola no Elba, em setembro passado, uma das principais vias que ligam a cidade velha ao resto da antiga cidade dos reis da Saxónia.

A Alemanha, que na primavera comemorou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, continua repleta de bombas não detonadas, regularmente descobertas durante obras de construção.

Em janeiro, cerca de 10.000 pessoas já tinham sido retiradas em Dresden, quando uma outra bomba foi encontrada no mesmo local.

Em junho, mais de 20.000 pessoas tiveram também de sair de uma zona de Colónia, na maior operação de desativação de bombas nesta grande cidade do oeste da Alemanha, depois de terem sido encontradas três bombas da Segunda Guerra Mundial.