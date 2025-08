Uma má postura obriga a que alguns músculos tenham de trabalhar mais para compensar o desequilíbrio instalado, enquanto outros menos do que deviam, "podendo levar a um quadro de dor e até provocar lesões", começou por explicar o personal trainer, Tomás Alves.

“Se tivermos uma má postura o nosso corpo vai se adaptar, mas de forma errada. Vai haver várias compensações musculares, falta de mobilidade, desgaste articular e, pode culminar com problemas de saúde, como, por exemplo, hérnias”, afirmou o treinador, na rubrica semanal, disponível no canal do DIÁRIO, no YouTube.

O melhor plano passa por apostar na prevenção, “não apenas durante o treino, mas ter atenção à nossa postura quando estamos a trabalhar, a andar na rua, ou em outro momento do nosso dia, porque é sempre uma mais-valia.”

Tomás Alves sublinhou o papel importante do exercício físico neste campo, “porque educa o corpo para a postura adequada”.

Trabalhar os músculos certos, a mobilidade, o core e, ter um bom acompanhamento, faz com que tenhamos consciência do nosso corpo e consigamos dessa forma manter uma postura correcta, seja a fazer um exercício ou no nosso dia a dia. Tomás Alves

Quando o assunto se centra na prevenção de lesões, o personal trainer reforçou que o fortalecimento muscular, para além de ter um papel importante, não é suficiente, porque mesmo tendo o músculo forte, se a postura na realização dos exercícios for incorrecta pode desencadear uma mazela física na mesma.

“É importante ter uma combinação de força, mobilidade, consciência muscular e técnica”, referiu, tendo deixado na entrevista exemplos práticos do que não se deve fazer e como corrigir a postura para ter melhores resultados.

Questionado sobre se existe alguma modalidade mais indicada para melhorar a postura, Tomás Alves adiantou que “cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas fazer um treino funcional, de musculação, bem acompanhado, é essencial, tendo aqui o foco na força, na postura e na mobilidade.”

O personal trainer deixou ainda vários exemplos de exercícios práticos, que podem facilmente ser reproduzidos em casa e esclareceu alguns mitos associados à postura no local de trabalho e ao uso do cinto postural.

Não perca a entrevista, disponível no canal do DIÁRIO, no YouTube.