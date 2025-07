Escola, casa, alimentação, trabalho e impostos em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e revista que se publicam nesta quinta-feira, 24 de Julho de 2025.

Na revista Visão:

- "Dossier especial. A luta para salvar o Portugal selvagem"

- "Crise na habitação. Demolições no Bairro do Talude são a ponta do icebergue que ameaça o regime?"

- "Ciência. As ligações entre o espírito e o cérebro"

- "Guerra. As crianças perdidas da Ucrânia"

No Correio da Manhã:

- "Catástrofe humana. Tragédia em Gaza. Crianças morrem de fome"

- "Maioria dos pensionistas isentos de pagar imposto. Só 20% dos reformados beneficiam do corte no IRS"

- "Revela Deco. Idosos pedem crédito para pagar comida e remédios"

- "Violência doméstica. Mulher empurrada fica paraplégica"

- "Mistério da desaparecida em Tabuaço. Namorado de Francisca investigado por maus-tratos à irmã que morreu há 2 anos"

- "Caos na saúde. Morte em dia de greve do INEM pode acabar na justiça"

- "Oeiras. Viola 'ex' de 16 anos sob ameaça"

- "Loures. Governo confirma rede criminosa a vender barracas"

- "Avançado croata. Ivanovic no Benfica para pressionar Pavlidis"

- "Substituto de Gyokeres. Sporting quer Suárez nos cinco violinos"

- "FC Porto. Revolução na defesa do dragão"

No Público:

- "Escolas vão precisar de 20 mil novos professores nos próximos cinco anos"

- "Decisão histórica: Países podem pedir reparações por falhas nas obrigações climáticas"

- "Banco de Portugal. Supervisor diz que Finanças já tinham dados sobre obras da nova sede, ministério fala em visão 'parcial'"

- "Governo anuncia hoje próximo governador. Eis o perfil habitual: homem, economista e político"

- "Guerra. Unicef denuncia: 'O mundo está a falhar com as crianças de Gaza'"

- "Impostos. Novas tabelas de IRS podem trazer folga em 2025 e factura em 2026"

- "Novo órgão. Futuro conselho estratégico do PS vai integrar ex-ministros"

- "Saúde. Concurso para renovar frota do INEM levou nove meses a abrir"

No Jornal de Notícias:

- "Fisco cobra duas mil multas por dia a quem não paga portagens"

- "Mundo em sobressalto com 'fome massiva' em Gaza"

- "Rasgou pescoço da mulher à dentada e deu-lhe 49 facadas depois de 17 anos de violência"

- "FC Porto. Alberto Costa chega por troca com João Mário e mais três milhões"

- "Braga. Luta por um lugar na Europa começa hoje na Bulgária"

- "Escolas vão perder 40 mil professores numa década"

- "Saúde. Homens mais afetados pelo aumento contínuo da hepatite"

- "Cascais. Hospital impedido de despedir funcionário que assediou uma colega"

- "Gaia. Autarquia cria dezenas de pontos de partilha de trotinetas"

- "Vila Real e Bragança. Norte dá primeiro passo para linha de TGV"

- "Quarteto Fantástico. Uma família popular de super-heróis de regresso aos ecrãs"

No Diário de Notícias:

- "Casa e alimentação levam 15 mil famílias sobre-endividadas a pedir ajuda desde início do ano"

- "Guerra. Israel rejeita responsabilidade e culpa Hamas pela fome em Gaza"

- "Transferências. I Liga é a sétima que mais investe e já contrata reforços de 20 milhões de euros"

- "Supervisão. Álvaro Santos Pereira está bem posicionado para governador do Banco de Portugal"

- "João Ferreira, vereador da CDU e candidato à Câmara Municipal de Lisboa. 'Não trocamos princípios por lugares'"

- "Presidenciais. Marques Mendes vê Presidente como ator-chave na diplomacia económica"

- "Cinema. Dos abusos na Igreja de Nova Orleães à filha secreta de Louis Armstrong: o festival CLIT está de volta"

No Negócios:

- "Governo discute alterações de fundo à legislação laboral"

- "Banco de Portugal entra em novo ciclo. Centeno de saída e Santos Pereira na calha"

- "Ricardo Viegas d'Abreu, ministro dos Transportes de Angola. Ligar mercado de Angola a Portugal 'é realidade cada vez menos certa'"

- "Peritos sugerem fim dos benefícios fiscais com SIFIDE indireto"

- "Revolut já tem IBAN português e dá juro alto nos depósitos"

No Jornal Económico:

- "Santos Pereira é finalista para suceder a Centeno"

- "Acordo entre EUA e Japão é ensaio para a Europa"

- "Internacionalização e fundos comunitários debatidos Fora da Caixa"

- "Instabilidade. Entradas de novas empresas caem 65%"

- "Altri aposta nas fibras sustentáveis com compra na Suíça"

- "Tarifas e euro forte obrigam BCE a pausa nos cortes"

- "João Lourenço tem 'incómodo' com nova lei na agenda"

- "Benfica quer renovar Luz por 220 milhões com Fortitude"

- "Comissão Europeia quer cobrar 20 euros a estrangeiros"

No A Bola:

- "Ivanovic desejado na Luz. Benfica quer companhia para Pavlidis e Henrique Araújo no ataque. St. Gilloise já recusou 20 milhões pelo avançado croata de 21 anos"

- "Chelsea admite vender metade do passe de João Félix por 27 milhões, mas pretende mais 13 no futuro"

- "Sporting. Gyokeres será, finalmente, oficializado hoje no Arsenal"

- "Suárez só pensa em Lisboa"

- "Leões perguntam por Jota Silva"

- "João Virgínia regressa a Alvalade"

- "FC Porto. Alberto Costa assina até 2030"

- "'Não sou um génio da técnica mas sou forte'. Victor Froholdt foi apresentado e seguiu para estágio"

- "Otávio oficializado no Paris FC. Central rende Euro17 M, mais Euro3 M em bónus, e dragões ficam com 15% de possível mais-valia"

- "Liga Europa. Levski Sofia-SC Braga. 'Equipa vai deixar a alma'. Carlos Vicens"

- "Liga Conferência. Varazdin-Santa Clara. 'Bom resultado é ganhar'. Vasco Matos"

- "A Bola ao Centro. Cricket cresce em Portugal à boleia da imigração"

No Record:

- "Benfica. Objetivo Ivanovic. Avançado croata de 21 anos do Saint-Gilloise"

- "Primeira jornada da Liga adiada para 23 de setembro"

- "Champions com o Nice a 6 e 12 de agosto"

- "Sporting. Via verde para Gyokeres. Aceite proposta do Arsenal"

- "FC Porto. Alberto já está. Custou 15 MEuro + 1 MEuro e terá cláusula de 65 MEuro"

- "Entrevista. Cristóvão Carvalho promete: 'Todos em conjunto vamos ganhar uma Champions'"

- "Froholdt: 'Habituado à obrigação de ganhar sempre'"

E no O Jogo:

- "Benfica. Ataque final a Moussa. Águias voltam à carga e tentam garantir a contratação do extremo argelino do Feyenoord"

- "FC Porto. 'Sou um número 8 capaz de cobrir muitos metros', Froholdt apresenta-se aos adeptos e está ansioso por começar"

- "Sporting. Hora da verdade para Gyokeres. Negócio com o Arsenal pode ficar fechado hoje"

- "Entrevista exclusiva. Sá Pinto e os riscos calculados no regresso ao Esteghlal"

- "Liga Europa. Levski-Braga. Portugueses no assalto à Europa"

- "Liga Conferência. Varazdin-Santa Clara"