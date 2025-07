Novo Governador do BdP em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, sexta-feira, 25 de Julho de 2025.

No semanário Expresso:

- "Cirurgias em excesso foram exigidas pela administração do Santa Maria"

- "Limitação do direito à greve pode chegar às escolas, creches e lares"

- "O regresso de Pedro Paixão. 'Separei-me três vezes da minha mulher por causa deste livro'"

- "Daniel Sampaio: 'Educação sexual não é ideologia, é ciência'"

- "Orçamento 2026. PS não aceita negociar antes de conhecer o documento"

- "O melhor peixe e marisco para comer este verão, por Fortunato da Câmara"

- "Amarrar idosos faz parte da rotina invisível dos lares"

- "Depois de Colbert, que TV vai ceder a Trump?"

- "O historial de falências do dono do Boavista"

- "EUA salvam Algarve, Alentejo espera um milagre"

- "Previdência quer cobrar Euro30 milhões de dividas de advogados"

- "Álvaro no BdP, Bernardino na ASF"

- "Lei dos estrangeiros no Constitucional"

- "Lobo Xavier apoia Marques Mendes"

No Correio da Manhã:

- "Ministro dos pastéis de nata no Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira substitui Centeno"

- "CM revela contas da Spinumviva. Montenegro entrega aos filhos empresa com 314 mil euros"

- "Fome provoca tragédia. 'Pessoas em Gaza são cadáveres ambulantes'"

- "Mistério da desaparecida. Namorado de Francisca 'limpa' casa de madrugada"

- "Benfica. Foco em Ivanovic deixa Moussa em segundo plano"

- "Sporting. Vagiannidis mais perto do leão"

- "FC Porto. Troca de laterais custa 2,1 milhões em comissões"

- "Caldas da Rainha. Empresária lesada em 85 mil euros faz queixa de banco"

- "Momentos de terror. TVDE sequestra turista americana de noite em Lisboa"

- "Hulk Hogan. Coração trai lenda do wrestling aos 71 anos"

No Público:

- "Urgências fechadas mais de 15 mil horas nos primeiros seis meses do ano"

- "Oliver Laxe leva-nos ao fim do mundo. Encontro com o realizador de 'Sirât', o filme-fenómeno"

- "Álvaro, o governador que sugeriu vender ouro do Banco de Portugal"

- "Lei de Estrangeiros. Marcelo critica pressa e envia diploma para o Constitucional"

- "Médio Oriente. França vai reconhecer Estado da Palestina"

- "Escravatura. Ossos exumados em Lagos contam história com 550 anos"

No Jornal de Notícias:

- "Polícias registam mais de quatro mil burlas com casas para férias"

- "Levski Sófia 0-0 Braga. Estreia cinzenta deixa tudo em aberto"

- "Sporting. Luis Suárez será o brinde em dia de apresentação"

- "FC Porto. Alberto Costa cumpre 'sonho de criança' no Dragão"

- "Imigração. Marcelo faz críticas duras e envia lei ao Constitucional"

- "Santos Pereira. Substituição de Centeno só depois das férias"

- "Covilhã. Violador voltou a atacar e apanhou mais 13 anos de cadeia"

- "Lisboa. Agrediu professora no último exame do curso"

- "Rock no Rio Febras. Festival de voluntários onde não se paga bilhete"

- "Vila do Conde. Há um ano que faltam autocarros para chegar à escola"

No Diário de Notícias:

- "José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República. 'Não podemos fechar os olhos à alegada degradação dos atores políticos, como se fosse fruto do acaso'"

- "Banco de Portugal. Governador para uma era de 'incerteza excecional' no mundo e nos juros"

- "Impostos. Contribuintes com salários ou pensões até 1500 euros vão reter menos de 10 euros em agosto e setembro"

- "Cimeira. UE e China chocam no comércio e Ucrânia, mas mostram sintonia no clima"

- "Mobi Summit. Algés: a nova porta de entrada na Grande Lisboa"

- "Gergely Fejérdy [da Fundação Otto von Habsburg]. 'Manter o corpo do último Habsburgo na Igreja do Monte foi uma decisão da imperatriz Zita e do bispo do Funchal'"

- "Polónia. Visita ao estaleiro de Gdansk com um dos grevistas que derrubaram o comunismo"

No semanário Nascer do Sol:

- "Serviços públicos colapsam com aumento de imigrantes"

- "Governo dividido sobre linhas vermelhas com o Chega"

- "Sondagem TVI/CNN/SOL. Almirante lidera, Mendes sobe, Seguro afirma-se"

- "Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira sucede a Mário Centeno"

- "Caso Altice. Defesa pede à Relação anulação de todas as provas"

- "Orçamento. Governo vai para férias descansado"

- "Aviação. 'Fumes' afetam 1500 voos europeus por ano"

- "Casa procura-se. Preços altos e falta de alternativas: as portas trancadas do acesso à habitação"

- "Verão há 30 anos era assim. Recuperamos uma das festas mais concorridas do verão algarvio: a do champanhe do T-Clube de José Manuel Trigo"

No Negócios:

- "Contratos a prazo passam a ter três anos de duração"

- "Álvaro Santos Pereira, o governador que se segue"

- "Entrevista a José Manuel Sérvulo Correia [advogado]. 'Não cresci à sombra de um banco'"

- "Aviação. Insolvência da ex-TAP SGPS vai ser decidida já no início de agosto"

- "Sondagem. Mais de 40% acreditam que Governo dura quatro anos"

No Jornal Económico:

- "Compete tem mil milhões para dar já às empresas"

- "O Álvaro chegou ao topo do Banco de Portugal. E agora?"

- "Salário real sobe mais em Portugal do que na zona euro desde Covid"

- "Rockstone tem 250 milhões para investir em imobiliário de luxo"

- "Viagem alternativa ao Boom Festival: estão aqui os líderes de amanhã?"

- "Made in Angola. Presidente da AIPEX diz onde há negócios a fazer"

- "Novo líder da AFS com fundo sísmico e pensões no horizonte"

- "Revolut vai passar a captar depósitos em Portugal"

- "Alívio do IRS pode superar os 2.500 euros"

No O Jogo:

- "Goleadores à vista. Sporting e Benfica aceleram no mercado e garantem pontas-de-lança que brilharam na época passada"

- "Negócio fechado: Gyokeres hoje em Londres"

- "Suárez certo em Alvalade após explodir no Almería"

- "Ivanovic perto da Luz a troco de 20 MEuro"

- "FC Porto. 'É um sonho de criança'. Alberto Costa apresenta-se como fã de Danilo e mostra ser portista desde pequenino"

- "A despedida de João Mário após 16 anos no clube"

- "Saiba tudo: modernização deixa Dragão de cara lavada"

- "Liga Europa. Levski Sófia 0-0 Braga. Cautelas adiam a decisão. Resultado melhor do que a exibição"

- "Liga Conferência. Varazdin 2-1 Santa Clara. Traídos pelos erros. Regresso à UEFA com o pé esquerdo"

- "Casa Pia. Kluivert é a maior venda da história. Ruma ao Lyon por 5 milhões"

No A Bola:

- "Ao ataque. Sporting e Benfica garantem novos avançados"

- "Suárez está garantido para 'render' Gyokeres"

- "Vagiannidis já não foge de Alvalade"

- "Ivanovic prestes a chegar a Lisboa"

- "Trofeu 'Cinco Violinos'. Sporting-Villarreal"

- "FC Porto. Alberto Costa apresentado. 'Era um sonho de criança'"

- "Plantel teve 'team building' na Áustria"

- "Liga Europa. Levski Sofia 0-0 SC Braga"

- "Liga Conferência. Varazdin 2-1 Santa Clara"

- "Natação. Francisca Martins de ouro nas Universíadas e a caminho do mundial. 'Dedico estas medalhas ao meu pai'"

E no Record:

- "Sporting. Suárez já não foge. Avançado de 27 anos assina por 5 épocas"

- "Sporting-Villarreal. Último teste 4x2x3x1"

-"Benfica. Ivanovic a caminho"

- "FC Porto. Alberto Costa oficial até 2030. 'Era um sonho de criança'"

- "João Mário disse adeus e fez pedido: 'Continuem a apoiar o nosso clube'"

- "UEFA. Para resolver em casa. Levski 0 Sp. Braga 0. Varazdin 2 Santa Clara 1"