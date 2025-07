Comissão Política Nacional do PS reúne-se 3.ª feira para analisar estado da Nação

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na terça-feira à noite, em Lisboa, com a análise da situação política e do estado da Nação na agenda, adiantou à Lusa fonte oficial socialista.

Esta será a primeira reunião deste órgão do PS desde que José Luís Carneiro foi eleito secretário-geral do partido nas diretas do final do mês nas quais não teve opositores.

A Comissão Política Nacional do PS está marcada para terça-feira, às 21:30, no Largo do Rato, em Lisboa, e tem como ponto de agenda "análise da situação política: Estado da Nação", segundo a mesma fonte.

Esta reunião acontece precisamente na semana em que o parlamento vai debater o Estado da Nação, que decorre dia 17 de julho, quinta-feira à tarde.

Na terça-feira foi a vez do novo Secretariado Nacional do PS, eleito no fim de semana, ter feito a sua primeira reunião.

O Secretariado Nacional do PS, quase totalmente renovado sob a nova liderança de José Luís Carneiro, foi eleito no sábado na Comissão Nacional do partido com 75% votos a favor, 15% contra e 10% de brancos.