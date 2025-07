Comissão Nacional do PS elege hoje novo Secretariado Nacional

A Comissão Nacional do PS, a primeira desde que José Luís Carneiro chegou à liderança, reúne-se hoje para eleger o novo Secretariado Nacional, que contará com nomes como Francisco Assis, Ana Catarina Mendes e Sérgio Sousa Pinto.

Esta reunião do órgão máximo do PS entre congressos foi convocada pelo presidente do partido, Carlos César, logo no sábado em que José Luís Carneiro, em eleições diretas sem opositores, se tornou no 10.º secretário-geral do PS.

A Comissão Nacional do PS decorre em Lisboa, a partir das 11:00, sendo a intervenção inicial do novo líder do PS aberta à comunicação social.

Um dos pontos da agenda é a eleição do novo Secretariado Nacional, que terá entre as novidades os eurodeputados Ana Catarina Mendes e Francisco Assis, o ex-deputado Sérgio Sousa Pinto e a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.

De saída do Secretariado Nacional está a deputada e ex-ministra Mariana Vieira da Silva, confirmou a própria à Lusa, bem como a candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, ou o ex-ministro Duarte Cordeiro.

Os membros deste órgão do PS vão ainda analisar as contas de 2024 e eleger o diretor do jornal "Ação Socialista".

Segundo informações adiantadas à Lusa por fontes do partido, Porfírio Silva, que tinha sido escolhido pelo antigo líder do PS Pedro Nuno Santos, deixará de ser o diretor deste órgão e a escolha para o cargo recaiu no ex-deputado Ascenso Simões.

Na sexta-feira, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, afirmou que o novo líder do PS, José Luís Carneiro, vai terminar o mandato de dois anos que ficou vago aquando da demissão do seu antecessor, Pedro Nuno Santos.

Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, depois de confrontado com a notícia do semanário Expresso, segundo a qual o PS estará "num imbróglio estatutário", já que José Luís Carneiro é apenas líder intercalar e "terá de ser novamente eleito - e desta vez sendo o processo acompanhado de um congresso".

O presidente do Grupo Parlamentar do PS manifestou surpresa por essa notícia ter sido "primeira página" no jornal, "porque essa foi a decisão que a Comissão Nacional do PS tomou".

José Luís Carneiro tornou-se no sábado o 10.º secretário-geral do PS, sucedendo a Pedro Nuno Santos que se demitiu depois do desaire eleitoral das últimas legislativas.

Segundo os resultados provisórios disponíveis na página do partido, com 95% dos votos apurados, e faltando contabilizar 24 secções, José Luís Carneiro foi eleito secretário-geral do PS com 95,4%, que representam 17.434 votos, tendo havido 701 brancos e 128 nulos.

A taxa de participação neste ato eleitoral, no qual Carneiro era candidato único, foi de 48,9%.