Habitação, Gangue do Brasil e Benfica nas capas dos jornais

Fique a par dos destaques da imprensa escrita nacional, neste sábado, 28 de Junho.

Confira abaixo os títulos dos jornais de hoje e na galeria as suas capas:

Ver Galeria

Público

- "Preço das casas duplicou em sete anos e há quem cobre taxa de casa de banho"

- "Reportagem. Iranianos em Portugal: 'Estamos cheios de medo e cheios de esperança'"

- "Autárquicas. Esquerda ultima coligações para estancar AD e Chega"

- "Privatização. Processo da Ryanair contra ajudas de Estado ameaça TAP"

- "Energia. Dois meses depois, apagão ibérico continua sem culpados"

- "50 anos de independência. Regresso do gás lacrimogéneo a Maputo dificulta reconciliação"

- "Viagens. Em Tenerife, um planeta chamado Teide"

Jornal de Notícias

- "Gangue brasileiro PCC já tem 87 elementos infiltrados em Portugal"

- "Novos hábitos acentuam crise nas discotecas"

- "Porto e Gaia. Travessia fluvial é um sucesso entre moradores e turistas"

- "Coimbra. Metrobus deixa polos universitários de fora"

- "INEM. Força aérea tapa buraco na emergência médica"

- "Proteção Civil. Onda de calor põe o país em alerta redobrado"

- "D.A.M.A. Álbum será inspirado nas tradições do Minho"

- "Casamento. Jeff Bezos e Lauren levam celebridades a Veneza"

- "Benfica. Vendas ao Chelsea somam mais de 200 milhões. Águias defrontam hoje os londrinos nos oitavos de final"

- "F. C. Porto. Francesco Farioli no radar do dragão"

Correio da Manhã

- "Cabecilha do maior gang brasileiro atua em Portugal"

- "Prestação do crédito da casa baixa 130 euros em julho"

- "Calor. Alerta para subida de temperaturas"

- "Benfica. Jogo com ingleses vale mais de 11 milhões"

- "Caos no INEM. Companheira de vítima mortal sem respostas"

- "Valor das rendas dispara 10% nos primeiros três meses"

- "Lousada. Menina de sete anos morre em despiste com a mãe"

O Jogo

- "FC Porto. Anselmi em stand-by. Anúncio da saída esperado no final do mês, após fim de semana que não trará novidades"

- "Baliza a mexer. João Costa regressa para a vaga de Samuel Portugal"

- "Diogo Costa: 'Foi uma época dura, falhamos onde queríamos vencer'"

- "Cláudio Ramos: 'O futebol exige-nos não ter medo de cair e humildade para levantar'"

- "Benfica-Chelsea. Em busca do 13 da sorte. Com uma dúzia de 'quartos' internacionais, águias tentam fintar histórico negativo com ingleses/ Bruno Lage: 'É difícil mas não impossível'"

- "Andebol. Portugal na final do Mundial sub-21. Bateu Ilhas Faroé [38-37] e defronta a Dinamarca"

- "FPF. Notas de árbitros e VAR divulgadas. Proença opera revolução no sector em 2025-26/ Duarte Gomes no novo cargo de Diretor técnico"

- "Sporting. Gyokeres só volta no dia 7. Goleador falha arranque no primeiro dia de julho"

- "Braga. Dois milhões por Lagerbielke. Oferta pelo central sueco"

- "Liga. Botelho da Costa e Luís Pinto legais. Frequência do Nível IV já lhes permite treinar"

A Bola

- "General Otamendi renova. Benfica segura central argentino até 2026. Recusou propostas de Espanha, Itália, Arábia Saudita/ Rui Costa prometeu-lhe que formará equipa forte/ 'Estamos juntos. Sempre a defender o símbolo que nos representa. Vamos por tudo'"

- "Benfica-Chelsea. Águias em busca de dólares e glória. 'Sabemos que é difícil, mas não é impossível' - Bruno Lage"

- "Al Hilal 2-0 Pachuca"

- "Salzburgo 0-3 Real Madrid"

- "Basquetebol. 'Temos de merecer vestir a camisola do Benfica'. Ben Romdhane, capitão dos encarnados"

- "Sporting. Luis Suárez é forte, potente e tem fome insaciável de golo'. Zapater traça perfil do avançado do Almeria"

- "FC Porto. João Costa é reforço para a baliza. Guarda-redes chega do Estrela/ Farioli ganha força para suceder a Anselmi"

- "Revolução na arbitragem no futebol português"

Record

- "Benfica. Mais um nico"

- "Otamendi renova contrato até 2025"

- "Sporting. Suárez quer ser leão. Colombiano sonha jogar na Champions"

- "FC Porto. Farioli é o pilar da revolução"

"SUB-21 na final do Mundial"