União Europeia não beneficiará de tarifas inferiores a 15%, afirma Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou hoje que a União Europeia não beneficiará de tarifas abaixo dos 15% e que espera resolver "algumas questões" durante o seu encontro com a presidente da Comissão Europeia.

Questionado pelos jornalistas, momentos antes do encontro com Ursula Von der Leyen, sobre a possibilidade de a União Europeia (UE) vir a beneficiar de tarifas abaixo dos 15%, Donald Trump foi taxativo: "Não", disse Donald Trump.

O Presidente dos EUA indicou ainda que os produtos farmacêuticos "não farão parte" do acordo e disse esperar resolver "alguns problemas" durante a sua reunião de hoje com a presidente da Comissão Europeia.

Ambos concordaram que a hipótese de chegarem a um acordo comercial é agora de "50-50".

"Dentro de uma hora saberemos", afirmou Trump, acompanhado por Von der Leyen, numa breve conferência de imprensa conjunta, antes da reunião que decorre no resort' de golfe de Trump em Turnberry, sudeste da Escócia.

Tal como tem feito há meses, o Presidente dos EUA insistiu que o mais importante é conseguir um acordo "justo", pois considera que o seu país está em desvantagem comercial.

"Há três ou quatro pontos de fricção. Prefiro não falar sobre eles. Iremos discuti-los. Mas penso que o principal obstáculo é a justiça", explicou, antes de acrescentar que o seu país passou por "momentos muito difíceis" com a UE em matéria de comércio. "E eu gostaria de os ver resolvidos", acrescentou.

Von der Leyen também concordou com as perspetivas de conseguirem chegar a um acordo, destacando que seria de extraordinária importância um acordo entre os EUA e a UE, ""as duas maiores economias do mundo".

"Se olharmos para os nossos mercados, trata-se de um mercado enorme: 800 milhões de pessoas, incluindo os EUA e a UE. Por isso, aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar consigo", disse.

Donald Trump tenciona avançar com tarifas de 30% sobre os produtos europeus, tendo apontado o dia 01 de agosto como prazo para entrada em vigor destas tarifas.

Mas, segundo fontes diplomáticas, as duas partes estão a avançar para um eventual compromisso de uma taxa de 15% sobre produtos europeus, semelhante ao aplicado no acordo alcançado esta semana entre os EUA e o Japão.

O secretário do Comércio dos Estados Unidos já veio hoje avisar que o prazo previsto é para ser mantido. "Sem prolongamento, sem mais atrasos. No dia 01 de agosto, as tarifas serão fixadas. Vão entrar em vigor", afirmou Howard Lutnick, em declarações ao canal de televisão Fox News Sunday.