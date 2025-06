Trump acredita num cessar-fogo em Gaza na próxima semana

O Presidente norte-americano, Donald Trump, sublinhou hoje que é possível ser alcançado um cessar-fogo na Faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas, na próxima semana.

"Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas. A situação em Gaza é terrível. Acreditamos que vamos conseguir um cessar-fogo na próxima semana", destacou, num evento para celebrar a assinatura do acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, em Washington.

O líder republicano considerou que a cessação das hostilidades está próxima.

"Estamos a trabalhar em Gaza e a tentar resolver o problema. Estamos a fornecer muito dinheiro e muita comida àquela zona porque precisamos", enfatizou.

Trump acrescentou que, embora "em teoria" o seu país não esteja envolvido, na prática está "porque as pessoas estão a morrer".

"Vejam as multidões que não têm comida nem nada. Somos nós que ajudamos", vincou, criticando outros países por "não ajudarem".

A sua declaração foi feita no mesmo dia em que o jornal Haaretz noticiou que os soldados israelitas receberam luz verde para disparar sobre os residentes de Gaza desarmados perto dos pontos de distribuição de ajuda, algo que o Estado de Israel rejeitou veementemente, de acordo com uma declaração conjunta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do seu ministro da Defesa, Israel Katz.

No artigo, o jornal crítico dos conflitos de Israel na região cita vários militares, falando sob anonimato, com relatos de que tinham recebido ordens dos seus comandantes para disparar sobre multidões reunidas perto de centros de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 549 pessoas morreram e cerca de quatro mil ficaram feridas perto de centros humanitários e em áreas onde os habitantes esperavam por camiões de alimentos da ONU desde que a Fundação Humanitária de Gaza (FHG), uma controversa organização apoiada por Israel e Estados Unidos, começou a operar no enclave controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, há um mês.

O conflito foi desencadeado em 07 de outubro de 2023, após um ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, que fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 56 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.