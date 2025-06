Jornais pintados com as cores de Portugal

Bom dia. Não podia ser de outra forma. Os jornais nacionais (com excepção dos especializados em Economia) têm em grande relevo a vitória de Portugal ontem na Liga das Nações de futebol...

No Público:

- "Governo está cada vez mais isolado nas suas previsões económicas"

- "Portugal vence Liga das Nações. Com mãos de Diogo Costa, golo de Ronaldo e classe de Nuno Mendes"

- "Teste começa hoje. Quantas palavras lêem os alunos do 2.º ano num minuto?"

- "Roland-Garros. Alcaraz vence Sinner na mais longa final de sempre"

- "Los Angeles. Trump manda Guarda Nacional travar protestos"

- "UNOC 3. O mundo vai mostrar se está à altura da luta pelo oceano"

No Correio da Manhã:

- "Portugal 2 Espanha 2 (5-3 nos penáltis). Outra vez campeões"

- "Grande exibição dá 2.ª Liga das Nações"

- "Ensino superior. Governante defende propinas mais caras"

- "Jair hoje em tribunal. Conceição morta com 10 facadas na barriga"

- "Tiro nos testículos há 21 anos na justiça"

- "Imigração. Trump trava protestos com tropa de elite"

- "Vidas. Nininho fatura 200 mil num mês"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal 2-2 Espanha. 5-3 nas grandes penalidades. Sociedade das Nações. Seleção conquista o terceiro título europeu. Diogo Costa decisivo nos penáltis"

- "PJ apreendeu 175 milhões em cocaína nos aeroportos"

- "Artem Nych foge para a vitória com ataque na subida final. Ciclista russo da Anicolor-Tien 21 é o primeiro camisola amarela no Grande Prémio Douro Internacional"

- "Médicos não estão a reportar suspeitas de maus-tratos a crianças"

- "Saúde. IPO do Porto vai produzir células que modificam vidas"

- "Penafiel. Espancado até à morte por desavenças antigas"

- "Espinho. Autarca do PS avança com candidatura independente"

No Diário de Notícias:

- "Governo avisa que não vai pagar subsídios de desemprego numa fusão entre Novo Banco e BPI"

- "Vitória. Portugal bate Espanha nos penáltis e vence Liga das Nações pela segunda vez"

- "Relação absolve professor que criticou endogamia na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa"

- "MNE. Rui Moreira é nome forte para embaixador na OCDE"

- "Autárquicas. Economista Filipe Garcia vai ser o candidato da IL a Matosinhos"

- "Marek Prawda. Secretário de Estado-adjunto dos Assuntos Europeus da Polónia. 'A União Europeia precisa da perícia do Leste se quiser enfrentar a ameaça da Rússia'"

- "Nelson de Matos. Morreu aos 79 anos o editor que herdou e expandiu o legado de Snu Abecassis na Dom Quixote"

No Negócios:

- "Fim do IVA a 6% ameaça subir o preço do ar condicionado"

- "Conversa Capital. Pedro Dominguinhos [presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR]. Reprogramação do PRR 'até ao final do ano é essencial'"

- "Frota do Estado tem cada vez menos carros elétricos"

- "De PIGS a porco-medalheiro. Fortes ganhos atiram Grécia para top mundial das bolsas"

- "Investidor privado. O fim das aulas não tem de ser o início do drama dos pais"

- "Banca. Caixabank e BPCE fazem ofertas pelo Novo Banco"

No Jornal Económico:

- "Fusões e aquisições mantêm queda em maio"

- "Protestos contra política de Trump para a imigração lançam o caos"

- "'Língua é um elemento de afirmação, mas não temos tirado vantagens'. Lusofonia. Carlos Feijó, antigo ministro de Estado de Angola, diz que a CPLP precisa de uma âncora para se desenvolver"

- "Carneiro promete pactos de regime e oposição firme"

- "Portugal derrota Espanha e volta a vencer Liga das Nações"

- "Dono do Natixis e CaixaBank devem avançar esta semana"

- "DE-CIX quer fazer de Lisboa a próxima 'capital da IA'"

- "Guerra com Trump já custou a Musk 100 mil milhões"

- "Lufthansa Technik acelera arranque para final do ano"

No O Jogo:

- "Tudo isto é alegria. Tudo isto é fado. Portugal 2-2 Espanha *5-3 nos penáltis"

- "Seleção Nacional recuperou de duas desvantagens, fintou o destino e conquistou a Liga das Nações pela segunda vez, nas grandes penalidades. Fica na história"

No A Bola:

- "Liga das Nações. Final. Portugal 2-2 Espanha. 5-3 no desempate por grandes penalidades. De novo no Olimpo"

- "Sporting. Renovação de Nuno Santos discutida já em julho"

- "Benfica. Carreras na comitiva para Mundial de Clubes"

- "FC Porto. Dragão aponta a mira a jovem extremo sueco"

- "Canoagem. Melhor Portugal de sempre em europeus de maratonas"

E no Record:

- "Portugal 2-2 Espanha (5-3 pen.). Portugal. Seleção não falha penáltis e volta a vencer Liga das Nações"

- "Diogo Costa e os penáltis. 'Se disser o segredo vão perceber'"

- "Ronaldo lesionou-se e emocionou-se. 'Se tivesse de partir uma perna partia'. Craque fica no Al-Nassr"

- "Martínez. 'Adorei a nossa atitude'"

- "Pedro Proença. 'Selecionador tem contrato e nós vamos cumprir'"