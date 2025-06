Conselho de Ministros reúne-se hoje às 15 horas

O XXV Governo Constitucional reúne-se hoje às 15:00 em Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, anunciou o gabinete de Luís Montenegro, em comunicado.

A nota do gabinete do chefe do executivo refere que haverá lugar a uma fotografia de grupo do novo Governo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os 16 ministros do XXV Governo Constitucional tomaram posse na quinta-feira, no palácio da Ajuda, estando prevista para as 12:00 de hoje a posse dos secretários de Estado.