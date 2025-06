Manta curta obriga Portugal a cortar noutras áreas para cumprir NATO

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais e revista nacionais publicados nesta quinta-feira, 26 de Junho de 2025.

Na revista Visão:

- "A incrível história de Alves dos Reis"

- "Há 100 anos, o burlão português dava o golpe que o tornou mundialmente famoso. O escândalo que precipitou o fim da I República e a vida picaresca do genial vigarista"

- "A guerra que assusta o mundo. O poder da geografia do Irão. As manobras dos EUA. O jogo de Israel"

- "Se7e. Viagem no tempo Loulé"

No Diário de Notícias:

- "RTP pede 2,4 milhões de euros ao Governo para pagar rescisões"

- "Cimeira. Trump recebe dos Aliados os 5% de gastos em Defesa e compromete-se com o artigo 5.º da NATO"

- "Luís Marques Mendes ao DN: 'A candidatura está cada vez mais abrangente'"

- "Conferência do DN Brasil. Prioridade do Governo é renovação de autorizações de residência, diz secretário de Estado das Migrações"

- "Distribuição. Parlamento discute fim do comércio ao domingo. Setor alerta para perda de '40 mil postos de trabalho'"

- "Nova Iorque. Quem é o socialista e muçulmano vencedor das primárias democratas"

- "Crise. Martin Anselmi na porta de saída do FC Porto. Saída pode custar caro"

- "Cinema. A arte de envelhecer segundo Brad Pitt"

No Correio da Manhã:

- "Rede criminosa desvia pensões de idosos. Roubam dados e acedem às contas da Segurança Social"

- "Mundial de Clubes. Benfica longe dos 'tubarões' sonha com a final"

- "Já este ano. Montenegro vai gastar mais mil milhões em despesas militares"

- "Aprova diploma. Governo corta 500 milhões no IRS"

- "Decisão inédita. Menor extremista de 16 anos condenado por terrorismo"

- "Calvário. Ginecologista reconhece erro em cirurgia"

- "Uma morte associada à greve. 460 chamadas prioritárias sem socorro do INEM"

- "FC Porto. Anselmi exige 4 milhões para sair"

- "Sporting. Luis Suárez para a vaga de Gyokeres"

No Público:

- "Em quatro anos, obras de acessibilidade chegam a dez de 100 edifícios públicos"

- "Cimeira da NATO. Aliados reforçam investimento na defesa, Trump promete manter apoio à Europa"

- "Incêndios rurais. Fogo posto na origem de 84% da área ardida em Portugal no ano passado"

- "Prémio Novos Artistas EDP. A obra 'entre vidas' de Alice dos Reis convenceu o júri da 15.ª edição"

- "Reportagem. Moçambique celebrou vitória sobre o 'colonialismo' e não contra o 'povo português'"

- "'Não há líderes de transição e não há líderes no exílio'. Francisco Assis, eurodeputado do PS, acredita que apoio de Carneiro a Seguro será inevitável"

- "Banca. Há ainda 143 milhões de euros do antigo Banif por recuperar"

- "Impostos. Governo já aprovou descida de IRS até ao oitavo escalão"

- "Inspecção. Morte na greve do INEM atribuída a profissionais de emergência"

No Jornal de Notícias:

- "Transição energética, saúde e transportes atrasam PRR"

- "FC Porto. Saída de Anselmi custa quatro milhões. Treinador esteve a discutir o futuro com André Villas-Boas"

- "Incêndios. Relatório alerta para fragilidades crónicas no combate"

- "Alívio no IRS com proposta de mexida nos escalões"

- "Arábia Saudita. Georgina a faturar como rosto de campanha publicitária"

- "Porto e Gaia. Ligação de barco entre as duas cidades está de volta"

- "Boavista. Axadrezados falham prazo de inscrição nas provas profissionais"

- "Hóquei. Dragões revalidam título nacional em Barcelos"

- "Imigração. Montenegro desafia Chega a aprovar lei"

- "Paços de Ferreira. Festa de S. João na cadeia com álcool"

- "Cinema. Brad Pitt acelera num dos filmes mais caros de sempre"

No Negócios:

- "Cimeira da NATO. Portugal terá de cortar para gastar mais em Defesa"

- "Empresas públicas cortam 5 mil milhões à dívida"

- "Governo prepara alívio do IRS com maior efeito no 2.º e 6.º escalões"

- "Comporta vai ter mais hotéis e 3.100 camas em zonas rurais"

- "Banca europeia à caça de gestoras para aumentar comissões"

- "Lex. Novo tribunal arbitral levanta dúvidas"

No Jornal Económico:

- "Salário e preços travam compra de casa até com apoio"

- "NATO promete gastar mais e EUA garantem defesa"

- "'Preocupação com experiência do cliente já chegou à gestão'. Ladislau Batalha avisa que vem aí uma transformação com a IA"

- "Depois de Moçambique, Marcelo vai celebrar em Cabo Verde e São Tomé"

- "Impostos. Governo propõe descida entre 0,4 e 0,6 pontos até ao oitavo escalão"

- "Vieira de Almeida é uma das 20 personalidades mais marcantes"

- "Setor avisa que fechar ao domingo seria 'trágico'. Centros comerciais"

- "BBVA reconsidera compra do Sabadell por causa do Governo"

No Record:

- "Sporting. Luis Suárez é o alvo. Colombiano no topo da lista para suceder a Gyokeres"

- "Benfica. Renato vira a mesa. SAD convencida tenta novo empréstimo"

- "FC Porto. Anselmi não sai a bem. Reunião tensa com Villas-Boas"

- "Boavista falha inscrição na 2.ª Liga"

- "Contrato até 2027. CR7 renova com o Al Nassr"

- "Futsal. Benfica 7-5 Sporting. Decisão em Alvalade"

- "Hóquei em Patins. Óc. Barcelos 2-3 FC Porto. Dragões revalidam título"

No O Jogo:

- "FC Porto. Anselmi de malas à porta. Futuro do treinador debatido no Dragão e continuidade está em causa"

- "Rescisão pode custar 4 MEuro"

- "Zubizarreta também tem lugar em risco"

- "Eustáquio faz análise dura: 'Os adeptos não se sentem representados'"

- "Hóquei em patins. FC Porto é bicampeão. Vitória (2-3) no quarto jogo, em Barcelos, decidiu título nacional"

- "Sporting. Luis Suárez para o lugar de Gyokeres. Avançado colombiano está bem cotado em Alvalade. Almería quer 25 MEuro"

- "II Liga. Boavista falha inscrição na Liga. SAD axadrezada abre vaga no segundo escalão profissional"

- "Benfica. Águias nunca venceram Chelsea. Encarnados têm novo enguiço para ultrapassar no Mundial de Clubes"

- "Braga. Alaa Bellaarouch reforça a baliza. Guarda-redes marroquino de 23 anos chega do Estrasburgo"

- "Matheus e Roberto rendem sete milhões"

E no A Bola:

- "Arsenal sobe aos Euro60 M por Gyokeres. Leões mantêm-se firmes e pedem Euro80 M"

- "Sporting. Luis Suárez no topo da lista para substituir o sueco. Avançado colombiano, 27 anos, está no Almeria, que exige Euro25 M"

- "FC Porto. Martín Anselmi vai sair mas ainda não há acordo. Treinador argentino esteve reunido com Villas-Boas e a rescisão é questão de tempo"

- "Dragões celebram bicampeonato de hóquei em patins"

- "Benfica. Renato Sanches pode ficar. É a vontade do jogador, mas só em condições especiais haverá acordo com o PSG"

- "Descida do Lyon pode 'ajudar' águias a contratar Thiago Almada"

- "Mundial de Clubes. Fase de grupos. Espérance-Chelsea 0-3. Los Angeles FC-Flamengo 1-1. Dortmund-Ulsan 1-0. Mamelodi-Fluminense 0-0"