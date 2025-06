Vendas de automóveis Tesla na UE caem 45% em cinco meses

As vendas de automóveis novos na União Europeia (UE) caíram 0,6% até maio, embora tenham aumentado 1,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, com os modelos híbridos elétricos a ganharem popularidade.

Especificamente, foram vendidos 926.582 veículos na UE no mês passado, em comparação com 911.581 adquiridos no mesmo mês em 2024, informou a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) em comunicado.

Em maio de 2025, os veículos elétricos a bateria representavam 15,4% da quota de mercado total da UE, acima dos 12,1% em maio de 2024, e os híbridos elétricos continuam a aumentar, atingindo 35,1% do mercado e mantendo-se como a escolha preferida dos consumidores.

De acordo com os dados da ACEA, as vendas da empresa norte-americana de veículos elétricos Tesla na UE caíram 40,5% em maio face ao mesmo mês do ano passado, para 8.729 unidades.

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, os registos da empresa norte-americana caíram 45% face ao período homólogo, para 50.413 unidades.

Assim, a quota de mercado da Tesla na UE caiu para 1,1% nos primeiros cinco meses do ano, em comparação com 2% no mesmo período do ano passado.

A queda nas vendas da Tesla, empresa fundada e gerida pelo bilionário Elon Musk, ocorreu em pleno crescimento dos registos de veículos elétricos no mercado europeu, em linha com os limites de emissões estabelecidos por Bruxelas, e após um período em que Musk desempenhou funções de conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo os dados da ACEA, nos primeiros cinco meses de 2025, as vendas de novos veículos elétricos a bateria atingiram as 701.089 unidades, representando 15,4% da quota de mercado total da UE.

Três dos quatro maiores mercados da UE, que representam 62% de todos os registos de veículos elétricos a bateria, apresentaram um aumento: Alemanha (43,2%), Bélgica (26,7%) e Países Baixos (6,7%). Dados que contrastam com a França, que registou um declínio de 7,1%.

Os números acumulados até maio de 2025 mostraram também que os registos de veículos elétricos híbridos na UE atingiram as 1.601.090 unidades, impulsionados pelo crescimento nos quatro maiores mercados: França (38,3%), Espanha (34,9%), Itália (13,8%) e Alemanha (12,1%).

Os modelos elétricos híbridos representam agora 35,1% da quota de mercado total da UE.

Os registos de veículos híbridos 'plug-in' em maio de 2025 atingiram as 375.182 unidades. Tal deveu-se ao aumento do volume em mercados-chave como a Alemanha (52,8%) e a Espanha (66,6%).

Até ao final de maio de 2025, as vendas de veículos a gasolina tinham diminuído 20,2%, com quebras em todos os principais mercados.

França apresentou o declínio mais acentuado, com uma quebra de 34,3% nos registos, seguida pela Alemanha (-26,1%), Itália (-15,4%) e Espanha (-13,3%).

Com 1.305.525 novos veículos registados até à data, a quota de mercado dos veículos a gasolina desceu de 35,6% para 28,6%.

Da mesma forma, o mercado de veículos a diesel diminuiu 26,6%, resultando numa quota de 9,5% para os veículos a diesel até à data em maio de 2025.